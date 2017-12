Frontiera: La serie tv con Jason Momoa rinnovata per una terza stagione

Complice probabilmente anche il richiamo mediatico dovuto al suo coinvolgimento nei cinecomic della DC, Netflix resta in affari con Jason Momoa rinnovando Frontiera, la serie di cui l'Aquaman del grande schermo è il protagonista, per una terza stagione.

Il servizio di video in streaming ha ordinato la produzione di altri sei episodi, disponibili nel 2018, come di consueto dapprima sulla rete canadese Discovery. Nella serie Momoa veste i panni di Declan Harp, un fuorilegge mezzo irlandese e mezzo nativo americano che conduce una battaglia caotica e violenta contro il commercio di pellame nel Canada del Settecento.

Famoso anche per i suoi trascorsi ne Il Trono di Spade, di cui nei giorni scorsi ha visitato il set dell'ottava e ultima stagione, dopo la recente apparizione in Justice League, nel 2018 Momoa riprenderà il ruolo dell'atlantideo Arthur Curry in Aquaman.