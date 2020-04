Friends: Matt LeBlanc rivela che la reunion sarebbe stata girata

News Serie TV

L'episodio speciale dovrebbe arrivare in streaming su HBO Max a maggio.

Colpo di scena per i fan di Friends che sono in attesa di rivedere tutti gli attori della sitcom insieme protagonisti della chiacchierata reunion prevista su HBO Max. Secondo Matt LeBlanc l'episodio speciale in questione sarebbe stato finalmente girato, nonostante il ritardo imposto dall'emergenza sanitaria del Coronavirus.

La rivelazione di Matt LeBlanc sulla reunion di Friends

Ospite del The Kelly Clarkson Show, l'interprete di Joey Tribbiani ha risposto affermativamente a chi gli ha chiesto se aveva già girato l'episodio speciale insieme ai suoi ex colleghi di set aggiungendo che si tratta di una reunion in cui i sei protagonisti "parlano dei bei vecchi tempi" e confermando che la reunion in questione consiste in una chiacchierata senza copione. Come già anticipato, infatti, lo speciale non sarà un nuovo episodio ma una semplice reunion tra colleghi e vecchi amici per ricordare e celebrare i 25 anni della popolare sitcom.

L'incognita dello speciale su HBO Max

La notizia data da Matt LeBlanc sorprende, dal momento che, solo qualche settimana fa, era stato annunciato che le riprese della reunion di Friends, previste per fine marzo, sarebbero slittate a data da destinarsi, a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Più recentemente, anche Courteney Cox, ospite di Jimmy Kimmel a distanza, aveva confermato che la produzione dello speciale era stata sospesa. LeBlanc non ha condiviso altri dettagli a riguardo ma, se fosse vero, dovremmo immaginare che la reunion sia stata girata con mezzi minimi oppure con gli attori collegati a distanza, ciascuno da casa propria. In mancanza di altre informazioni, non è chiaro se lo speciale sarà pronto in tempo in occasione del lancio del servizio nel mese di maggio, come era previsto. La recente rivelazione dell'interprete di Joey, tuttavia, fa ben sperare.