Friends: La reunion riprogrammata per marzo 2021, lo annuncia Matthew Perry

Rinviato già due volte, lo speciale celebrativo della sitcom di successo previsto su HBO Max sarà girato direttamente l'anno prossimo.

Non c'è due senza tre. E questa volta speriamo sia quella buona. Pare che l'attesissima reunion di Friends, attesa in streaming su HBO Max, verrà girata a marzo dell'anno prossimo. Lo ha comunicato ai fan l'interprete di Chandler Matthew Perry scrivendo su Twitter: "La reunion è stata riprogrammata per gli inizi di marzo. Sembra che ci attenda un anno impegnativo. Come piace a me". Se tutto va bene, quindi, arriverà con almeno un anno di ritardo rispetto a quanto previsto.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

Friends: Il calvario della sfortunata reunion

Ordinata lo scorso febbraio, la reunion - alla quale prenderanno parte le star Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, oltre agli ideatori David Crane e Marta Kauffman e al produttore esecutivo Kevin S. Bright - doveva essere girata nel Teatro 24 dei Warner Bros. Studio di Burbank, in California, lo storico set della serie, alla fine di marzo con un debutto previsto contestualmente al lancio del servizio, lo scorso maggio. Tuttavia, in seguito al lockdown, Schwimmer aveva rivelato al The Tonight Show che le riprese erano state posticipate a metà agosto, aggiungendo che "aspetteremo fino a quando non sarà sicuro farlo". La situazione sanitaria ancora molto grave in cui versava il Paese la scorsa estate, però, aveva incoraggiato HBO Max a posticipare nuovamente la produzione, a data da destinarsi. Fino a oggi, quando Perry ha annunciato il rinvio di un anno, a marzo 2021, con una data di debutto ancora da definire.

Il successo di Friends

Per chi ancora non lo sapesse, lo speciale non sarà un nuovo episodio di Friends ma una rimpatriata tra colleghi e vecchi amici per ricordare e celebrare i 25 anni della sitcom, una delle più seguite e amate nella storia della tv americana e, neanche a dirlo, la serie tv più vista dagli spettatori americani durante il lockdown. Nei mesi scorsi i protagonisti - che secondo indiscrezioni, percepiranno per la loro partecipazione un compenso che si aggirerebbe intorno ai 3-4 milioni di dollari ciascuno - hanno dato qualche anticipazione sulla reunion parlando di "una chiacchierata tra vecchi amici con aneddoti, curiosità dietro le quinte e qualche sorpresa". Non resta che pazientare e sperare che questa sia davvero la volta buona.