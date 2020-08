Friends: La reunion rinviata di nuovo a causa dell'emergenza Coronavirus

News Serie TV

Previste a metà agosto, le riprese dello speciale celebrativo sono state posticipate nuovamente.

Non c'è pace per la reunion del cast di Friends. Mentre i numeri della pandemia di Covid-19 continuano a destare preoccupazione negli Stati Uniti, con 5 milioni di contagi raggiunti nelle scorse ore, il servizio di video in streaming HBO Max ha deciso di posticipare ulteriormente le riprese dello speciale celebrativo della sitcom di successo.

A quando è rimandata (di nuovo) la reunion di Friends

Ordinata lo scorso febbraio, la reunion - alla quale prenderanno parte le star Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, oltre agli ideatori David Crane e Marta Kauffman e al produttore esecutivo Kevin S. Bright - doveva essere girata nel Teatro 24 dei Warner Bros. Studio di Burbank, in California, lo storico set della serie, alla fine di marzo. Tuttavia, in seguito al lockdown, Schwimmer aveva rivelato al The Tonight Show che le riprese erano state posticipate a metà agosto, aggiungendo che "aspetteremo fino a quando non sarà sicuro farlo". Ebbene, secondo una fonte interna la situazione ancora molto grave in cui versa il Paese ha incoraggiato HBO Max a posticipare nuovamente la produzione, questa volta al più presto in autunno.

Friends: Un successo senza tempo

Per chi ancora non lo sapesse, lo speciale - per il quale gli attori percepiranno si vocifera qualcosa come 3-4 milioni di dollari ciascuno - non sarà un nuovo episodio di Friends ma una rimpatriata tra colleghi e vecchi amici per ricordare e celebrare i 25 anni della sitcom, una delle più seguite e amate nella storia della tv americana. Ancora oggi. L'enorme investimento è giustificato dal successo che questa continua a riscuotere ovunque sulle piattaforme streaming. Ora disponibile negli Stati Uniti in esclusiva su HBO Max, la serie si è già affermata come il contenuto più visto della piattaforma.