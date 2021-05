Friends, la reunion ha una data di uscita: Il primo teaser trailer!

News Serie TV

Dopo una lunga attesa, HBO Max ha finalmente annunciato quando uscirà lo speciale celebrativo dell'amata sitcom.

È bastato un video, di pochi secondi, a far esultare i fan di Friends che ormai da più di un anno sono in attesa della famosa reunion grazie alla quale, 17 anni dopo la fine della storica sitcom di NBC, tutti i protagonisti si ritroveranno per la prima volta sotto lo stesso tetto. HBO Max, il servizio di video in streaming di WarnerMedia che ospiterà lo speciale, ne ha annunciato finalmente la data di uscita e diffuso il primo teaser trailer.

Friends: La reunion ha finalmente una data!

Lo speciale riunirà Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer (oltre agli ideatori David Crane e Marta Kauffman e al produttore esecutivo Kevin S. Bright) presso lo storico set della serie, il Teatro 24 dei Warner Bros. Studios di Burbank. L'evento sarà disponibile negli Stati Uniti, su HBO Max, il prossimo 27 maggio. La data non è scelta a caso, visto che corrisponde al primo compleanno del servizio. L'evento, infatti, sarebbe dovuto arrivare proprio un anno fa, in occasione del lancio di HBO Max, ma la pandemia ha ritardato inevitabilmente le riprese. Si intitolerà, con un titolo che naturalmente richiama quelli degli episodi della sitcom, The One Where They Get Back Together.

Cosa dobbiamo aspettarci? Le anticipazioni

L'episodio speciale, come più volte ricordato, sarà "unscripted", cioè senza sceneggiatura. Non sarà, insomma, un episodio aggiuntivo della serie ma una serata speciale durante la quale i protagonisti condivideranno i loro ricordi legati alla sitcom che li ha resi famosi. Non mancheranno sorprese e ospiti speciali. HBO Max, infatti, ha condiviso una lunga lista di guest star che appariranno nello speciale: tra loro semplici celebri fan della serie come David Beckham, Justin Bieber, i BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling e Malala Yousafzai. Ma anche attori che in Friends hanno avuto ruoli più o meno importanti come Elliott Gould (Jack, il padre di Ross e Monica), Larry Hankin (il signor Heckles, il vicino di casa di Monica), Thomas Lennon (Randall), Christina Pickles (Judy, madre di Ross e Monica), Tom Selleck (Richard, fidanzato di Monica), Reese Witherspoon (Jill, la sorella di Rachel), James Michael Tyler (l'indimenticabile Gunther) e Maggie Wheeler (Janice).

Friends: quando vedremo la reunion in Italia?

Sfortunatamente, attualmente non sappiamo né quando né su che canale o piattaforma di video in streaming arriverà lo speciale di Friends in Italia. Ma, considerata la portata dell'evento, è molto probabile che vedremo la reunion anche nel nostro Paese, si spera il più presto possibile.