Friends: La reunion di HBO Max rimandata a causa del Coronavirus

L'emergenza ferma anche lo speciale che sarebbe dovuto arrivare in streaming a maggio.

Pare che dovremo aspettare più del dovuto per vedere l'attesissima reunion di Friends. Secondo Hollywood Reporter, le riprese dello speciale che sarebbe dovuto arrivare a maggio sul nuovo servizio di streaming HBO Max sono state rimandate a causa dell'emergenza globale del Coronavirus. L'evento, una chiaccherata informale tra ideatori e le star della serie Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, non sarà girato, come previsto, la prossima settimana nel Teatro 24 dei Warner Bros. Studio di Burbank, in California, lo storico set della sitcom.

Come sarà la reunion di Friends

Lo speciale in questione non sarà un nuovo episodio ma una reunion tra colleghi e vecchi amici per ricordare e celebrare i 25 anni della popolare sitcom. Ai sei protagonisti, che contribuiscono alla sua realizzazione anche in qualità di produttori esecutivi, si aggiungeranno gli ideatori della serie David Crane e Marta Kauffman e il produttore esecutivo Kevin S. Bright. Secondo indiscrezioni, ciascuno dei protagonisti percepirà per la sua partecipazione un compenso che si aggirerebbe introno ai 3-4 milioni di dollari.

A quando è rimandato lo speciale di Friends

A questo punto non è chiaro se lo speciale sarà pronto in tempo in occasione del lancio del servizio nel mese di maggio. Gli abbonati alla piattaforma dovranno probabilmente accontentarsi di trovare in streaming, per il momento, solo le 10 stagioni della sitcom. Le riprese della reunion potrebbero infatti slittare a fine maggio, se non oltre. Lo speciale di Friends è solo l'ultima delle produzioni televisive costrette a fermarsi a causa del Coronavirus. Sono decine, infatti, le Serie TV sospese a causa della pandemia. Per la lista aggiornata, potete consultare il nostro speciale con tutte le Serie TV e gli eventi sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.