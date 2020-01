Friends: L'attrice che interpretò la piccola Emma si è svegliata dal lungo pisolino

News Serie TV

Quindi anni dopo, Noelle Sheldon risponde alle battute di Chandler e Monica con una foto su Instagram.

La vita non smette mai di sbatterci in faccia la dura realtà degli anni che passano. Nelle scorse ore, una foto pubblicata su Instagram da Noelle Sheldon, un nome che sicuramente avevate rimosso dalla memoria, è diventata virale grazie alla complicità di Friends, questa sì indimenticabile. Si tratta della bambina, oggi a tutti gli effetti un'attrice, che insieme alla sorella gemella Cali interpretò nella decima e ultima stagione della sitcom Emma, la figlia di Ross e Rachel.

Ma per quanto possa fare effetto vedere Sheldon, di fatto Emma, da grande, del resto sono trascorsi sedici anni, lo scatto è apprezzabile soprattutto per un riferimento encomiabile. Nell'episodio 10.04, in Italia conosciuto con il titolo Torta a sorpresa, Chandler e Monica non presero molto bene il fatto di dover rinunciare a una vacanza romantica per unirsi ai festeggiamenti per il primo compleanno di Emma. Quando Ross chiese alla coppia di registrare un videomessaggio per la figlia, che lei avrebbe visto nel giorno del suo diciottesimo compleanno, Chandler disse scherzando: "Ciao, Emma. È l'anno 2020. Ti stai ancora godendo il tuo pisolino?", parole alle quali Monica aggiunse: "Siamo zia Monica e zio Chandler. A proposito, potresti non riconoscerci perché non rivolgiamo la parola ai tuoi genitori da 17 anni".

Grazie all'aiuto di Photoshop, Sheldon ha quindi festeggiato l'arrivo del nuovo anno con una foto che la ritrae al Central Perk, la caffetteria frequentata dai protagonisti di Friends, precisando nella didascalia: "Mi sono appena svegliata dal miglior sonnellino di sempre, buon 2020!!". "Finalmente", ha replicato al post la sorella.

Detto questo, bisogna riconoscere che il 2020 non è cominciato nel migliore dei modi per i fan di Friends. Come ampiamente previsto, all'inizio dell'anno gli episodi della serie sono stati rimossi da tutti i servizi streaming sui quali erano disponibili negli Stati Uniti, incluso Netflix. Questo in attesa del lancio in primavera della piattaforma HBO Max di WarnerMedia, proprietaria anche di Warner Bros. Television, lo studio che ha prodotto Friends per NBC, che li riproporrà in esclusiva. Diversa è invece la situazione in Italia, dove l'arrivo della nuova piattaforma è ancora un miraggio e la serie continuerà a essere disponibile sulle varie piattaforme concorrenti, da Amazon Prime Video a Netflix.