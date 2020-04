Friends: Il cast offre biglietti per la reunion a chi farà beneficenza

News Serie TV

Le sei star della sitcom hanno aderito al progetto All In Challenge per raccogliere fondi destinati ad associazioni benefiche.

Nonostante il Coronavirus abbia fatto slittare l'attesa reunion di Friends a data da destinarsi, i protagonisti hanno deciso di coinvolgere i fan dando la possibilità di assistere allo speciale a sei di loro. In che modo? Partecipando alla All In Challenge e invitando tutti a fare una donazione a favore di associazioni che offrondo viveri a chi è stato colpito dalla crisi economica a causa della pandemia.

L'invito degli attori di Friends

Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno condiviso sulle loro pagine social lo stesso messaggio in cui hanno invitato i fan a donare per associazioni come No Kid Hungry, Meals on Wheels America e America’s Food Fund. Sei generosi fortunati potranno assistere alle riprese delle reunion e prendere una tazza di caffè insieme ai protagonisti al Central Perk, il vecchio set della sitcom presente nel Teatro 24 dei Warner Bros. Studio di Burbank dove si svolgeranno le riprese dello speciale.

Le altre star della All In Challenge

Il progetto All In Challenge è sostenuto da decine di star che hanno deciso di mobilitarsi per assistere i meno fortunati che, in questo periodo di difficoltà, non hanno accesso neppure ai beni di prima necessità. Tra le celebrità coinvolte ci sono anche Madonna, Russel Wilson e Ciara, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio (tra i primi sostenitori dell'America's Food Found) e Ryan Reynolds.

Quando arriverà l'episodio speciale di Friends

La produzione dello speciale di Friends era stata posticipata a causa delle conseguenze dell'emergenza Coronavirus. Le riprese sarebbero dovute iniziare a fine marzo e l'episodio sarebbe docuto arrivare su HBO Max al lancio del servizio (annunciato per il 27 maggio). Questa possibilità è ormai sfumata e, non potendo fare previsioni su quando si potrà girare in sicurezza, non è possibile immaginare una data di uscita. Come è noto, lo speciale consisterà in una chiacchierata informale tra i protagonisti della storica sitcom, gli ideatori della serie David Crane e Marta Kauffman e il produttore esecutivo Kevin S. Bright.

Nell'attesa, i fan americani potranno comunque consolarsi con il ritorno in streaming delle repliche dei 236 episodi su HBO Max e sperare di vincere un biglietto per assistere (prima o poi) alla reunion.