Friends e l'assenza di Gunther alla reunion, l'attore James Michael Tyler: "Ho un cancro"

L'interprete del proprietario del Central Perk ha svelato che sta combattendo contro una malattia e che per questo motivo non ha potuto partecipare di persona allo speciale di HBO Max.

James Michael Tyler, meglio noto per il ruolo di Gunther - il sarcastico proprietario del Central Park - per 10 stagioni di Friends, ha svelato perché non gli è stato possibile essere presente di persona alla famosa reunion andata in streaming il mese scorso negli Stati Uniti su HBO Max e in Italia su Sky e NOW. L'attore, ospite in collegamento del programma tv Today, ha spiegato che sfortunatamente sta combattendo con un cancro alla prostata al quarto stadio.

La lotta di James Michael Tyler contro il cancro

Tyler ha raccontato la sua lotta contro la malattia, diagnosticatagli nel 2018 quando era già in una fase piuttosto avanzata e che si è diffusa rapidamente. Durante i mesi di lockdown l'attore è rimasto paralizzato dalla vita in giù a causa di molteplici tumori che gli sono cresciuti sulla colonna vertebrale. "La prognosi è cancro al quarto stadio. In fase avanzata. Quindi alla fine probabilmente me ne andrò", ha detto l'attore al conduttore del Today Show Craig Melvin.

L'apparizione di Gunther durante la reunion

Nonostante la pesante prognosi, James Michael Tyler ha voluto partecipare a Friends: The Reunion, lo speciale che ha visto riuniti i protagonisti della storica sitcom 17 anni dopo il finale. Così si è collegato via Zoom, anche perché non voleva apparire debilitato, portare negatività e spostare tutta l'attenzione su di lui. "Volevo farne parte e in una situazione diversa sarei stato con loro in studio e avrei preso parte a tutti i festeggiamenti. È stato agrodolce per me, ma sono stato molto felice di essere stato incluso", ha spiegato. Quando gli è stato chiesto se il cast di Friends fosse a conoscenza della gravità della sua situazione, Tyler ha spiegato di averne parlato con David Scwimmer aggiungendo che i produttori della reunion sapevano tutto da molto tempo. L'ex interprete di Gunther ha deciso di parlarne adesso per sensibilizzare le persone invitandole a sottoporsi a controlli periodici in modo da poter avere una diagnosi precoce. "Il mio obiettivo lo scorso anno era quello di arrivare al mio 59esimo compleanno", ha detto Tyler visibilmente emozionato. "L'ho fatto. Il mio obiettivo ora è aiutare a salvare almeno una vita", ha concluso.