Friends: Courtney Cox parla della reunion (e sa chi potrebbe interpretare Joey in un eventuale reboot)

L'attrice ha svelato qualche dettaglio in più sull'episodio speciale di HBO Max.

Mentre cresce l'attesa per la speciale reunion di Friends che su HBO Max rimetterà insieme, per una sera, tutti i protagonisti della sitcom, Courtney Cox dà qualche anticipazione sull'episodio evento e dice la sua su un eventuale reboot dell'ormai storica serie sbilanciandosi persino sul possibile cast.

Le novità sulla reunion

Ospite dello show di Kevin Nealon su YouTube Hiking with Kevin, l'interprete di Monica ha parlato dello speciale in arrivo. "La cosa eccitante è che saremo tutti insieme in una stanza per la prima volta dopo tanto tempo e parleremo dello show. Ci divertiremo moltissimo! Sarà bellissimo. Ci siederemo insieme, parleremo e ricorderemo l'incredibile esperienza che abbiamo fatto. Sarà fantastico", ha detto Cox. L'attrice ha rivelato di essersi trovata nella stessa stanza insieme a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, e Matt LeBlanc soltanto due volte da quando la serie è terminata, inclusa l'occasione documentata da Jennifer Aniston con una foto sulla sua pagina Instagram.

Chi sarà Joey in un possibile reboot?

L'attrice e Nealon hanno parlato anche di un eventuale reboot di Friends con nuovi protagonisti. Se mai dovesse essere ordinato, Cox avrebbe in mente uno specifico attore per la parte di Joey: Timothée Chalamet. "È bravissimo", ha detto.

La reunion di Friends, recentemente confermata dopo diverse indiscrezioni, sarà visibile in streaming su HBO Max il prossimo maggio quando anche tutti gli episodi della serie saranno disponibili negli Stati Uniti sulla stessa piattaforma.