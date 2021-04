Friends, ci siamo: La reunion sarà girata nei prossimi giorni!

News Serie TV

È stata fissata finalmente una data per le riprese dello speciale celebrativo della sitcom atteso in streaming su HBO Max.

Stavolta dovrebbe davvero essere la volta buona. Come riportato dall'autorevole Deadline, le riprese dell'attesa reunion di Friends che riporterà sotto lo stesso tetto, per una sera, i protagonisti dell'amata sitcom anni '90 dovrebbero iniziare proprio in questi giorni a Los Angeles. Lo speciale, descritto come una chiacchierata tra vecchi amici (e senza un copione prestabilito), sarebbe dovuto arrivare in streaming sul servizio HBO Max a maggio 2020 ma, come sappiamo, la pandemia ha bloccato più di una volta le riprese.

Friends: Tutto sull'attesa reunion

Ordinata a febbraio 2020, la reunion - alla quale prenderanno parte le star Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, oltre agli ideatori David Crane e Marta Kauffman e al produttore esecutivo Kevin S. Bright - doveva essere girata nel Teatro 24 dei Warner Bros. Studio di Burbank, in California, lo storico set della serie, circa un anno fa con un debutto previsto contestualmente al lancio del servizio. Tuttavia, in seguito al lockdown, David Schwimmer aveva rivelato al The Tonight Show che le riprese erano state posticipate a metà agosto, aggiungendo che "aspetteremo fino a quando non sarà sicuro farlo". Successivamente, Matt LeBlanc aveva detto che l'evento era stato riprogrammato per marzo 2021. Ora, finalmente, pare ci siano le condizioni per girare in sicurezza (non sappiamo, però, se o senza pubblico).

Come si svolgerà la reunion di Friends?

La location del Teatro 24 dei Warner Bros. Studio di Burbank è stata confermata. Schwimmer, però, qualche settimana fa aveva rivelato che alcune scene dell'episodio speciale (che in più di un'occasione i protagonisti hanno definito "una chiacchierata tra vecchi amici con aneddoti, curiosità dietro le quinte e qualche sorpresa") saranno girate anche all'aperto, presumibilmente fuori dal teatro. Ospite del talk show di Graham Norton, inoltre, l'interprete di Ross aveva fatto intendere che, sebbene non si tratti di uno show sceneggiato, ci saranno comunque alcune parti in cui gli attori - che, secondo indiscrezioni, per la loro partecipazione percepiranno un compenso che si aggirerebbe intorno ai 3-4 milioni di dollari ciascuno - "leggeranno qualcosa".

Non ci resta che attendere per scoprire nuovi succosi dettagli dal set.