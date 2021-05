Friends: 5 segreti svelati grazie alla reunion

News Serie TV

Nonostante le numerose interviste rilasciate dal cast nel corso degli anni, c'erano ancora alcuni retroscena dell'amata sitcom che non si conoscevano: gli attori li hanno finalmente condivisi in occasione dello speciale, in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW.

La reunion di Friends è stata l'occasione per rivelare ai fan della sitcom nuove curiosità finora sconosciute. I sei protagonisti della serie Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si sono riuniti 17 anni dopo il finale per ricordare aneddoti e celebrare la sitcom che ha fatto decollare le loro carriere e, nel farlo, si sono lasciati sfuggire anche alcuni segreti e retroscena davvero notevoli. Guardando lo speciale, disponibile in Italia sia in versione originale sottotitolata sia doppiata in italiano su Sky e in streaming su NOW, ne abbiamo individuati 5 che sono davvero curiosi: anche voi siete rimasti sorpresi?

Friends: 5 incredibili curiosità che non conoscevamo prima delle reunion

Come dei vecchi amici che si ritrovano dopo tanti anni, i protagonisti di Friends sono sembrati sinceramente emozionati tornando nel Teatro 24 degli studi Warner di Burbank dove, per l'occasione, erano state ricostruite le location iconiche della serie: dal Central Perk agli appartamenti di Monica e Rachel e di Chandler e Joey. Quelle scenografie hanno riportato alla mente ricordi incredibili che gli attori hanno naturalmente condiviso tra loro e con i fan.

Courteney Cox e il problema di memoria con le battute

"Ci sono ancora le battute di Courteney scritte sul tavolo?", ha detto Matt LeBlanc, ridacchiando, durante la reunion. L'interprete di Joey ha poi raccontato che durante le riprese Cox era solita scrivere qualche battuta sul tavolo della cucina e che una volta, per farle un dispetto, gliele ha cancellate tutte prima di un monologo importante. L'interprete di Monica ha ammesso la cosa svelando, per di più, che nascondeva spesso qualche foglietto tra le mele posizionate sullo stesso tavolo.

L'infortunio di Matt LeBlanc

Nella reunion è stato svelato anche il retroscena dietro la fasciatura al braccio che Matt LeBlanc ha portato per alcuni episodi della terza stagione. Durante le riprese del secondo episodio della terza stagione, infatti, LeBlanc si è provocato una lussazione alla spalla per fiondarsi su una sedia che Joey si contendeva con Chandler. Alla fine, l'infortunio è stato inserito nella sceneggiatura ed è stato detto che Joey si era fatto male saltando sul suo letto. Curiosamente l'incidente è avvenuto proprio la sera in cui gli attori non avevano messo in pratica il solito rituale pre riprese: stringersi insieme (cosa che, ovviamente, hanno invece fatto prima di girare la reunion).

L'odio/amore tra Ross e Marcel

In Friends Ross è attaccatissimo alla sua scimmia Marcel eppure sul set, nella vita reale, David Schwimmer non andava molto d'accordo con l'animale. Durante le reunion l'attore ha svelato di non essersi affatto divertito durante le scene con Marcel. "Quando eravamo in pausa, la scimmia si sedeva sulla mia spalla e l'addestratore le dava da mangiare larve vive e quella le mangiava su di me", ha detto disgustato l'attore, tra le risate di tutti.

L'ansia da prestazione di Matthew Perry

Matthew Perry - forse il protagonista più provato dopo tutti questi anni - ha confessato di aver sofferto di ansia da prestazione durante le riprese di Friends. La sua unica preoccupazione era far ridere il pubblico e, se per caso questo non accadeva, si sentiva assai frustrato. “Sentivo che sarei morto se non avessero riso, e di sicuro non è una cosa salutare. Ma a volte dicevo una battuta e il pubblico non rideva e io sudavo e avevo l'ansia se non provocavo la risata che avrei dovuto ottenere", ha ammesso Perry. Lisa Kudrow ha detto di non ricordare se il collega ne avesse mai parlato prima. "Mi sentivo così ogni singola notte", ha detto.

Poteva non esserci un lieto fine per Ross e Rachel

L'iconica scena che ha visto riuniti Ross e Rachel nel finale della serie, con Rachel che alla fine scende dall'aereo e si presenta davanti a Ross, nei piani degli sceneggiatori è stata - per un attimo - molto diversa. Gli autori, infatti, si dividevano tra coloro che avrebbero voluto che le strade dei due personaggi si separassero definitivamente e coloro che tifavano per il lieto fine. L'ideatore David Crane ha spiegato che alla fine ha vinto - fortunatamente - la seconda soluzione. "Ne abbiamo discusso a lungo e poi ci siamo detti 'No, questo è Friends. La gente ha aspettato 10 anni per vedere questa coppia riunirsi. Dobbiamo dare loro quello che vogliono. Dobbiamo solo trovare un modo per farlo in modo che la cosa risulti inaspettata' ", ha detto.