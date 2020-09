Friends 26 anni dopo: Un cast di attori neri reinterpreta un episodio della serie

News Serie TV

L'evento virtuale, organizzato per incoraggiare il voto, coinvolgerà interpreti quali Sterling K. Brown, Uzo Aduba e Jeremy Pope.

Una delle critiche mosse negli anni a Friends, la sitcom simbolo degli anni '90 che proprio oggi compie 26 anni (il primo episodio andava in onda su NBC il 22 settembre 1994), è la mancanza di diversità nel cast, composto da sei protagonisti bianchi. Sia gli attori che i creatori hanno ammesso, in più di un'occasione, che la sitcom non ha sempre rappresentato al meglio le minoranze. Perché allora non "riscrivere" la storia di Friends facendo vestire i panni di Monica, Chandler, Ross, Rachel, Joey e Phoebe ad attori neri? Ci penseranno Sterling K. Brown, Uzo Aduba, Ryan Bathe, Aisha Hinds, Kendrick Sampson e Jeremy Pope che, per una sera, interpreteranno i sei protagonisti della sitcom in una speciale lettura di copione che si svolgerà in diretta via Zoom.

The Zoom Where It Happens: Friends torna su Zoom per una sera con un nuovo cast

L'evento, che consisterà in una lettura del copione del secondo episodio della terza stagione della sitcom intitolato The One Where No One's Ready (titolo italiano Minuti contati), è stato organizzato in seno a The Zoom Where It Happens, una serie di incontri virtuali in cui alcuni tra i più grandi successi TV vengono reinterpretati da attori afroamericani (il primo ha rimesso in scena un episodio della storica serie Cuori senza età coinvolgendo interpreti quali Alfre Woodard e Regina King). L'obiettivo è sostenere l'organizzazione When We All Vote e incoraggiare la partecipazione alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il prossimo novembre, amplificando la lotta per il diritto al voto e la giustizia, attraverso la cultura e l'intrattenimento. Condurrà l'evento Gabrielle Union, attrice famosa per essere stata una delle prime guest star nere in Friends.

Per guardare l'episodio speciale basterà iscriversi al link di Zoom Where It Happens e aspettare la mail di invito. L'appuntamento è per questa notte, alle 3 del mattino (ora italiana) su Zoom.