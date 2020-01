Fran Drescher porta La Tata a Broadway con un musical

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo anche la star di Crazy Ex-Girlfriend Rachel Bloom.

Risalgono a più di un anno fa le dichiarazioni di Fran Drescher circa lo sviluppo di un revival de La Tata, la sitcom di culto di cui fu la protagonista durante gli anni '90. Da allora (era il giugno del 2018) non se ne è saputo più nulla. Ora, il New York Times riporta che l'adorabile storia di Francesca Cacace, la solare venditrice di cosmetici trasformatasi in tata per una ricca famiglia dell'Upper East Side, farà il suo debutto a Broadway con un musical.

A curare l'adattamento sarà la stessa Drescher insieme all'ex marito Peter Marc Jacobson, con il quale co-ideò La Tata. La protagonista, sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Crazy Ex-Girlfriend Rachel Bloom ne scriverà invece le musiche e i testi con il collega Adam Schlesinger, con il quale lo scorso settembre ha vinto l'Emmy per il suo lavoro nella musical comedy di The CW. Inoltre, Scott e Brian Zeilinger, il team dietro i musical Mean Girls e Dear Evan Hansen, ne saranno i produttori.

Drescher non dovrebbe salire sul palcoscenico; per il ruolo di protagonista sarà scelta un'altra attrice, capace evidentemente di mantenere il ruolo soprattutto dal punto di vista vocale. La serie originale, il cui cast includeva anche Charles Shaughnessy nei panni del vedovo Maxwell Sheffield e Daniel Davis in quelli del maggiordomo Niles, andò in onda su CBS per sei stagioni fino al 1999. È chiaro che il successo dell'iniziativa potrebbe essere la chiave di volta per un ritorno di questi personaggi sullo schermo.