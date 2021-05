FOX rinnova 9-1-1, Lone Star e The Resident

News Serie TV

La rete ha annunciato anche un nuovo crossover per gli emergency drama di Ryan Murphy.

Le buone notizie all'ultimo. In occasione della presentazione del palinsesto per la stagione televisiva 2021-22 agli Upfront, FOX ha sciolto le riserve sulle sorti delle sue serie tv non ancora rinnovate. Non che ci fossero dubbi, giacché stiamo parlando dello sceneggiato più seguito della tv americana, 9-1-1 proseguirà con un quinto ciclo di episodi. La rete ha rinnovato inoltre lo spin-off 9-1-1: Lone Star e il medical drama The Resident, rispettivamente per una terza e una quinta stagione.

9-1-1 e Lone Star: Confermato un nuovo crossover

Con una media di 6,5 milioni di spettatori ogni settimana e un rating nel target demografico 18-49 dell'1.0, 9-1-1 ha battuto qualsiasi altra serie quest'anno, persino le popolarissime Grey's Anatomy e NCIS. Bene è andata anche Lone Star, con 5,5 milioni di spettatori e lo 0.8 di rating. Per rafforzare ulteriormente il franchise, FOX offrirà al pubblico delle due serie un nuovo crossover, in onda nella seconda metà della prossima stagione.

The Resident perde un pezzo

Meno scontato era invece il rinnovo di The Resident, quest'anno seguita da 3,5 milioni di spettatori, con un rating dello 0.5, in calo dell'11 e 23 percento. Nonostante ciò, il medical drama manterrà la collocazione autunnale, mentre è stato annunciato che uno dei suoi protagonisti, Morris Chestnut (interprete nel neurochirurgo Barrett Cain), non tornerà come membro regolare del cast. L'attore farà dalle comparse occasionali nella quinta stagione, mentre si concentrerà sul suo nuovo ruolo nella nuova serie della FOX Our Kind of People.