FeST: Tutti i vincitori dei Serial Awards, i premi dedicati alle Serie TV italiane

L'amica geniale e Anna le serie più premiate, a Netflix il maggior numero di statuette.

Sono L'amica geniale e Anna, due serie incentrate su protagoniste femminili audaci e sfaccettate, le serie più premiate in occasione della prima edizione dei Serial Awards, i premi assegnati ieri sera alle migliori serie tv italiane, ai migliori interpreti e ai migliori addetti ai lavori del settore. La cerimonia, condotta dall'attore e comico Edoardo Ferrario, si è tenuta presso Triennale Milano e ha chiuso la tre giorni del FeST, il il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming diretto da Marina Pierri.

Serial Awards: I riconoscimenti per L'amica geniale e per Anna

I 14 Serial Awards sono stati assegnati grazie ai voti dati di una giuria formata da persone esperte ed esponenti del settore (di cui ha fatto parte anche Comingsoon.it) e presieduta dalla direttrice artistica di FeST Marina Pierri. A questi, si sono aggiunti 3 premi speciali (Crafting Worlds, Crossing Borders e Rising Star) assegnati direttamente dalla direzione di FeST, e il Premio della Gggente - powered by NeN, votato online dal pubblico. L'amica geniale, la serie co-prodotta da Rai e HBO e basata sull'apprezzata saga letteraria di Elena Ferrante, ha vinto il premio come migliore Serie Scripted dell'anno, il premio come migliore interprete protagonista a Gaia Girace e Margherita Mazzucco, il Premio regia ad Alba Rohrwacher e il Premio speciale Crossing borders a Saverio Costanzo "per la sua capacità di attraversare i confini tra i media portando una narrazione nata su carta in video, facendone un'opera capace di valicare le frontiere culturali e linguistiche".

Molti anche i riconoscimenti alla serie Sky Original Anna, scritta e diretta da Niccolò Ammaniti. Tra questi, il Premio speciale Crafting worlds – che prende il nome dal tema di questa terza edizione di FeST - vinto da Niccolò Ammaniti "per avere costruito un universo narrativo che rappresenta – direttamente o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà - il mondo in cui abitiamo ogni giorno". A Giulia Dragotto è andato il Premio speciale Rising Star per la sua interpretazione del personaggio di Anna; a Francesca Manieri e Niccolò Ammaniti il Premio Writers’ room per la migliore sceneggiatura. E ancora il Premio Look & Feel a scenografia, costumi, trucco e parrucco.

Tutti i Serial Awards assegnati

Di seguito l'elenco completo delle categorie e dei premiati:

Premio speciale crafting worlds a Niccolò Ammaniti per Anna

Premio speciale Crossing Borders a Saverio Costanzo per L'amica geniale

Premio speciale Rising Star a Giulia Dragotto per il suo ruolo in Anna

Premio Serie scripted dell'anno a L’amica geniale 2

Premio Serie unscripted dell'anno a SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano

Premio interprete protagonista a Margherita Mazzucco e Gaia Girace per il loro ruolo in L'amica geniale

Premio Interprete non protagonista a Greta Scarano per il suo ruolo in Speravo de morì prima

Premio regia ad Alba Rohrwacher per L'amica geniale 2

Premio Writers’ Room a Niccolò Ammaniti e Francesca Manieri per la sceneggiatura di Anna

Premio Soundtrack a Giorgio Poi per la colonna sonora di Summertime

Premio Look and Feel a Anna

Premio Serie Kids dell'anno – powered by Esselunga CheJoy a I cavalieri di Castelcorvo

Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone” a Giacomo Ferrara per il suo ruolo in Suburra

Premio “How You Doin’?” alla migliore catchphrase/citazione a Pietro Turano per il suo ruolo in Skam Italia

Premio “Best Kiss” a Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamón per We are who we are

Premio “Real Estate” alla casa più bella – powered by Casavo alla casa di Salvo in Il Commissario Montalbano

Premio della Gggente - powered by NeN a Il Commissario Ricciardi