FeST: Il programma del del Festival delle Serie Tv, dal 24 al 26 settembre a Milano

News Serie TV

Quest'anno saranno assegnati anche i Serial Awards, i premi dedicati alle serie tv italiane.

Anteprime, ospiti, panel e - la grande novità di quest'edizione - i Serial Awards assegnati alle migliori serie tv italiane. Il programma del FeST – Il Festival delle Serie Tv, che torna con la sua terza edizione dal 24 al 26 settembre alla Triennale di Milano, è ricchissimo e nasconde tanti appuntamenti per gli appassionati di serie tv che potranno partecipare all'evento gratuitamente, grazie al supporto del Parlamento europeo.

Crafting Worlds, il tema della terza edizione del FeST

Il tema di questa edizione - che ospiterà importanti broadcaster della filiera audiovisiva come Amazon Prime Video, De Agostini Editore, discovery+, Disney+, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Sky e ViacomCBS Networks Italia - è Crafting Worlds, la capacità di costruire mondi narrativi capaci di rappresentare – direttamente o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà - il mondo in cui abitiamo ogni giorno. "Crafting Worlds significa anche costruire mondi migliori. Le nostre case, i nostri quartieri, le nostre città o nazioni, i nostri spazi digitali e il nostro pianeta chiedono a gran voce di essere reinterpretati, rivalutati, rivisitati per un domani basato su rispetto, parità e uguaglianza. Crafting Worlds significa ricominciare dall’immaginazione e dall’ascolto attivo dei desideri e dalle necessità della collettività, con enfasi sulla pluralità e l’inclusione che costituiscono da sempre il DNA di FeST - il Festival delle Serie Tv. Le serie riflettono e rifletteranno questa importante fase di transizione, nella quale ci è consegnata l’occasione d’oro di ripensare il futuro a partire dal presente", ha spiegato la direttrice artistica di FeST Marina Pierri.

Gli ospiti, i panel e i palchi del FeST

Ospitato all'interno di Triennale Milano Teatro, FeST darà spazio ad anteprime, interviste e panel di intrattenimento per un confronto con i grandi protagonisti della serialità. Tra gli ospiti spiccano giovani volti delle serie tv italiane come Amanda Campana (Summertime), Pietro Turano (SKAM Italia), Lia Grieco e Simona Tambasco (Luna Park) ma anche attori affermati come Alessandro Gassmann, Vittoria Puccini, Luciana Littizzetto e Salvatore Esposito (Gomorra). Ma il FeST darà la possibilità di dialogare sullo stato dell’arte della serialità in Italia anche ai principali broadcaster, distributori e in generale agli addetti ai lavori del settore che si incontreranno nell'Area Industry. Tra loro, solo per citare qualche nome, ci saranno il produttore Domenico Procacci, il regista e sceneggiatore di SKAM Italia Ludovico Bessegato, la fumettista Fumettibrutti, il regista di Generazione 56K e direttore artistico dei The Jackal Francesco Ebbasta e molti altri.

Spazio anche per i più piccoli grazie alla presenza del Kids Stage, un palco dedicato ai contenuti seriali per bambini e ragazzi. Uno spazio tutto per loro con contenuti proposti dai canali a loro dedicati. Quarto palco del FeST sarà l’Unstage: il palco fuori dagli schemi ospitato il sabato nel giardino di Triennale, quest’anno supportato da NeN. Qui avranno voce le nicchie cult con giochi e interazioni inaspettate tra serie tv e realtà. Ospite e protagonista principale di questo palco sarà il pubblico stesso che interagirà con personaggi provenienti dal mondo del web e dello spettacolo dal vivo. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti ma per accedere all’interno dell'edificio si dovranno esibire green pass, o tampone molecolare o rapido negativo nelle 48 ore precedenti, o certificato di avvenuta guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti.

FeST: Le serie protagoniste e le anteprime

Tra le serie e gli show di cui si discuterà nei numerosi panel organizzati, segnaliamo Summertime, Fedeltà e Luna Park di Netflix, il nuovo show di Amazon Prime Video Dinner Club, la nuova fiction Rai Non mi lasciare, con Vittoria Puccini e Alessandro Roia, la novità di Mediaset Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, l'ultima attesissima stagione di Gomorra: La serie insieme agli attori Salvatore Esposito e Cristina Donadio e al regista Claudio Cupellini. Sabato 25 settembre alle 19 ci sarà inoltre l'anteprima italiana di Reservation Dogs (la foto in basso), la nuova serie di Sterlin Harjo e Taika Waititi in arrivo prossimamente su Disney+.

Imperdibile, infine, l'appuntamento con i Serial Awards domenica 26 settembre a partire dalle 20. La premiazione, che sarà condotta da Edoardo Ferrario, chiuderà la manifestazione. I premi saranno assegnati ai migliori interpreti e alle migliori serie sulla base delle preferenze espresse negli ultimi mesi da una selezionata giuria presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da persone esperte ed esponenti del settore (di cui ha fatto parte anche Comingsoon.it). Per conoscere le categorie e l’elenco completo dei candidati visitate il sito https://serialawards.com.

Ulteriori informazioni sull'evento e il programma completo delle tre giornate del FeST sono disponibili al sito https://ilfestivaldelleserietv.it.