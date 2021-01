Fedeltà: Al via le riprese della nuova serie italiana di Netflix

News Serie TV

Nel cast della serie, tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, Michele Riondino e Lucrezia Guidone.

Con un post sulle sue pagine social, Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese di Fedeltà, una nuova serie originale italiana tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani. Nella prima foto scattata sul set si vedono i protagonisti Michele Riondino (Il giovane Montalbano) nel ruolo di Carlo e Lucrezia Guidone (Luna Nera) in quello di Margherita.

Fedeltà: I primi dettagli della serie Netflix

Scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella e con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Suburra: La serie) e Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i dinosauri), Fedeltà era stata annunciata a maggio 2019 insieme ad altri due progetti italiani già disponibili sulla piattaforma di video in streaming (Curon e una serie basata su Tre metri sopra il cielo poi diventata Summertime). Prodotta da BiBi film, Fedeltà conta sei episodi, si sta girando tra Roma, Milano e Rimini e arriverà su Netflix entro la fine del 2021.

La trama

Stando alla sinossi diffusa da Netflix, Fedeltà è la storia di una giovane coppia che si ritrova ad affrontare le conseguenze deflagranti di un presunto tradimento. La loro relazione diventa simbolo della fedeltà, non solo di coppia, ma anche delle scelte di ogni giorno verso se stessi. Nel romanzo Carlo e Margherita vengono travolti dal sospetto di un tradimento. Quando Carlo, che è un professore universitario, viene sorpreso in bagno con una sua giovane studentessa, iniziano i sospetti, sebbene i due sostengano che il professore si trovasse i bagno solo per aiutare la ragazza dopo un malore. Ma quel presunto tradimento per lui si trasforma in un'ossessione, e diventa un alibi potente per le fantasie di sua moglie. La verità è che Carlo vede in Sofia una giovinezza perduta e il sogno del passato di una carriera da scrittore. Anche Margherita, nel frattempo, è affascinata da un giovane fisioterapista. Per entrambi il tradimento è qualcosa di intimo da nutrire verso se stessi prima ancora che verso l’altro.