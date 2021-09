FBI, Most Wanted e International: Il trailer del crossover che apre la stagione

News Serie TV

I tre procedurali andranno in onda sull'americana CBS dal 21 settembre.

Tra pochi giorni, un difficile caso che ha a che fare con la sottrazione di minorenni vedrà le squadre di FBI e FBI: Most Wanted unire le forze con i colleghi del nuovo spin-off FBI: International in una corsa contro il tempo per quello che sarà di fatto il primo crossover della stagione televisiva 2021-22. L'appuntamento su CBS è fissato per il 21 settembre, mentre qui di seguito è possibile apprezzarne un'anteprima nel trailer appena diffuso dalla rete.

FBI: Il crossover tra i tre procedurali

La clip mostra gli agenti di FBI Bell (Missy Peregrym) e Zidan (Zeeko Zaki) assistere a un rapimento e Valentine (Jeremy Sisto) avvertire tutti che il New York Children's Hospital è stato colpito da un attacco informatico. "Trovare il movente, usarlo per rintracciare l'hacker", ordina il loro supervisore Isobel Castille (Alana de la Garza). Poi, in Most Wanted, la squadra viene attaccata, insinuando il sospetto tra gli stessi uomini del bureau. "C'è una volpe nel pollaio", dice LaCroix (Julian McMahon). L'indagine prosegue quindi in International, con la nuova squadra in azione all'estero e il capo Scott Forrester (Luke Kleintank) mostrare il distintivo a un ragazzo che dice di non parlare ungherese. Vi state chiedendo quale sia il senso di tutto ciò?

Tralasciando la questione di come sarà possibile vedere il crossover in Italia, giacché FBI e FBI: Most Wanted vanno in onda una su Rai 2 e l'altra su Italia 1 (FBI: International non ha ancora una collocazione), e l'ultima volta la rete Mediaset ha scelto incredibilmente di non trasmettere la seconda parte di un crossover del quale l'altra aveva già proposto la prima sei mesi prima, la storia inizia appunto in FBI con l'uccisione di una giovane donna mentre tornava a casa da una sontuosa festa su uno yacht. L'indagine si trasforma presto in una caccia all'uomo in Most Wanted. L'obiettivo è il pericoloso leader di una grande organizzazione criminale. E finisce con la squadra di International che segue le tracce di un latitante americano fuggito a Zagabria con una quattordicenne.