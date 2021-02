FBI: Lo spin-off International in sviluppo a CBS

News Serie TV

La nuova serie seguirà gli agenti dell'FBI in giro per il mondo.

NCIS potrebbe non essere l'unico franchise di CBS a dare il benvenuto a un nuovo spin-off la prossima stagione. Dopo la notizia di NCIS: Hawaii, Deadline riporta che la rete americana sta collaborando con il produttore esecutivo di Chicago Fire Derek Haas allo sviluppo di una nuova interazione ambientata nell'universo narrativo del procedurale di successo creato da Dick Wolf FBI.

La potenziale nuova serie si intitola FBI: International e si concentra sulle operazioni dell'FBI in giro per il mondo. Se ordinata, sarebbe il secondo spin-off di FBI dopo FBI: Most Wanted, in onda attualmente con la seconda stagione e attesa in Italia prossimamente su Italia 1, mentre la serie ammiraglia prosegue su Rai 2 ogni sabato alle ore 21:05, con gli ultimi episodi della seconda stagione e a seguire la terza.

Per ora CBS non commenta l'indiscrezione. La notizia dello sviluppo di un nuovo spin-off di FBI segue di poche ore quella di una nuova NCIS ambientata alle Hawaii e l'annuncio dell'imminente conclusione di NCIS: New Orleans dopo sette stagioni.