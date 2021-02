Fate: The Winx Saga rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La serie fantasy basata sul celebre cartone animato dell'italiano Iginio Straffi continua con 8 nuovi episodi.

Le storie di Fate: The Winx Saga continuano. Netflix ha rinnovato per una seconda stagione la serie italo-britannica ispirata al celebre cartone animato creato da Iginio Straffi. Otto nuovi episodi le cui riprese cominceranno entro la fine dell'anno in Irlanda.

"I sei episodi della prima stagione hanno solo scalfito la superficie di questo mondo incredibilmente ricco e delle potenti fate che lo abitano", ha commentato l'ideatore Brian Young in un comunicato. "La storia di Bloom continuerà a evolversi e non vedo l'ora che il pubblico scopra ancora di più su Aisha, Stella, Terra e Musa! E chissà chi altro potrebbe presentarsi ad Alfea prossimamente...". Straffi ha aggiunto: "Le Winx hanno conquistato il pubblico nel loro adattamento live-action proprio come hanno fatto nell'animazione. Anno dopo anno abbiamo visto Winx trasformarsi in un fenomeno globale, una serie seguita fedelmente da milioni di fan. Grazie al loro supporto, Fate: The Winx Saga è un successo mondiale e la seconda stagione in arrivo su Netflix continuerà a raccontarne la storia per la gioia dei fan e del pubblico in tutto il mondo".

Con Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt ed Elisha Applebaum, Fate: The Winx Saga racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltremondo. Le protagoniste devono imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l'amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza.