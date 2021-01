Fate: The Winx Saga, l’ideatore e il cast spiegano la genesi della nuova serie di Netflix basata su Winx Club

News Serie TV

L'ideatore Brian Young e il giovane cast presentano la serie in un video.

Con le Winx probabilmente ci siete cresciuti ma i personaggi e le storie di cui avrete sentito parlare nelle ultime ore, dopo l'arrivo su Netflix della nuova serie Fate: The Winx Saga, sono molto diversi da come ricordavate o vi è capitato di vederli in tv. Basato sul cartone animato italiano Winx Club, un successo internazionale ancora forte dopo un decennio, il teen drama fantasy abbandona gli occhioni e gli abiti scintillanti della serie originale per avventurarsi in atmosfere più dark, in virtù del fatto che si rivolge a un pubblico più adulto. Adattata da Brian Young, che l'argomento conosce bene avendo lavorato per anni dietro le quinte di The Vampire Diaries, Fate: The Winx Saga si descrive piuttosto bene nel video pubblicato dal servizio di video in streaming in occasione del debutto, nel quale lo stesso Young e il giovane cast raccontano l'idea dietro la serie e gli aspetti più interessanti della sua storia.

La trama di Fate: The Winx Saga

Fate: The Winx Saga segue le avventure di un gruppo di fate, studentesse di Alfea, il collegio di magia del mistico Oltre Mondo. Bloom (interpretata dall'attrice de Le terrificanti avventure di Sabrina Abigail Cowen), potenzialmente una delle fate più potenti di sempre, sta per scoprire a sue spese che la magia, soprattutto se non controllata, ha un prezzo. Lei e le coetanee Stella (Hannah van der Westhuysen, The Fugitives), Aisha (Precious Mustapha, Il giovane ispettore Morse), Musa (Elisha Applebaum), Terra (Eliot Salt, Normal People) e Beatrix (Sadie Soverall) dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affronteranno i mostri che minacciano la loro esistenza e, allo stesso tempo, tutte quelle questioni tipiche della loro età, come l'amore e le rivalità.