Fate: The Winx Saga, iniziate le riprese della seconda stagione (e c'è anche Flora!)

Tre nuovi attori si sono uniti al cast, compresa Paulina Chavez che interpreterà la fata della natura.

Si torna ad Alfea! Con uno speciale video girato dietro le quinte, Netflix ha annunciato l'inizio della produzione della seconda stagione di Fate: The Winx Saga, la serie live-action basata su Winx Club, il celebre cartone animato creato dall'italiano Iginio Straffi. Sono tante le novità dei nuovi episodi ma soprattutto una renderà felici i fan: tra le tre new entry annunciate c'è anche Paulina Chavez (L'universo in espansione di Ashley Garcia) che interpreterà la tanto attesa Flora, la fata della natura che non si era vista nella prima stagione.

Fate: The Winx Saga 2, si torna sul set

La prima stagione di Fate: The Winx Saga ha debuttato su Netflix con successo lo scorso gennaio. Il teen drama fantasy racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio di magia dell'Oltre Mondo. Mentre imparano a prendere confidenza con i loro poteri, le giovani protagoniste devono affrontare i mostri che minacciano la scuola e tenere a bada anche le questioni tipiche della loro età come l'amore, le rivalità.

Nel video appena diffuso da Netflix rivediamo i protagonisti nuovamente sul set e mentre leggono il copione, nella contea di Wicklow, in Irlanda. Torneranno nei nuovi episodi molti dei volti già conosciuti: Abigail Cowen nei panni di Bloom, Hannah van der Westhuysen in quelli di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nei panni di Terra, Elisha Applebaum nel ruolo di Musa, Sadie Soverall nei panni di Beatrix, Freddie Thorp in quelli di Riven, Danny Griffin che sarà di nuovo Sky, Theo Graham nel ruolo di Dane, Jacob Dudman come Sam, Ken Duken come Andreas e Rob James Collier nei panni di Silva. Confermato anche il team di produzione che include Brian Young come showrunner e produttore esecutivo insieme a Judy Counihan, Kris Thykier, Joanne Lee e Cristiana Buzzelli.

Fate: The Winx Saga 2, arrivano Flora e altri due nuovi personaggi

Oltre a Paulina Chavez (la vedete a sinistra nella foto qui in alto) nei panni di Flora si sono uniti al cast anche Éanna Hardwicke (Normal People) che interpreterà un personaggio di nome Sebastian e l'esordiente Brandon Grace che sarà Grey. La più attesa resta però la fata Flora, visto che nella prima stagione il personaggio non era apparso e al suo posto avevamo conosciuto sua cugina Terra, con gli stessi poteri. I fan del cartone, però, non avevano condiviso questa scelta lamentandosi per l'assenza di uno dei personaggi più amati della saga. Fortunatamente con il rinnovo per una seconda stagione, arrivato a circa un mese dal debutto della prima, gli sceneggiatori hanno potuto accontentare gli appassionati.