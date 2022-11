Fate: The Winx Saga, Iginio Straffi annuncia due nuovi progetti dopo la cancellazione della serie Netflix

News Serie TV

Il creatore del celebre cartone animato Winx Club rassicura i fan e svela che sta lavorando a una nuova serie animata e a un film live-action ad alto budget.

Due giorni dopo la cancellazione di Fate: The Winx Saga da parte di Netflix, che tanto ha fatto arrabbiare i fan, arriva un premio di consolazione. Il servizio di video in streaming avrà pure chiuso le porte di Alfea ma Bloom e le sue amiche fate non "voleranno" via così presto. Il creatore del franchise delle Winx, l'italiano Iginio Straffi, con un lungo post su Instagram si è rivolto ai fan spiegando che se Netflix ha rinunciato alla serie live-action dopo due stagioni (e senza un finale, aggiungiamo noi) è per "una ragione più grande". Straffi, infatti, ha annunciato che l'universo delle Winx si sta per espandere con una nuova serie animata reboot e con un film ad alto budget live-action.

Winx Club: In arrivo un reboot animato e un film

Iginio Straffi ha commentato la notizia della cancellazione di Fate: The Winx Saga da parte di Netflix affermando che "non sarebbe dovuta arrivare in modo così brusco, non tenendo conto del nostro coinvolgimento e dei vostri sentimenti". Il creatore di Winx Club ha poi sottolineato il grande successo della serie, "un'avventura emozionante, un grande risultato e un successo visto da milioni di persone in tutto il mondo" per poi svelare i due nuovi "eccitanti" progetti a cui sta lavorando.

Il primo, ha spiegato, è un nuovissimo reboot della serie animata che è già in fase di produzione. Straffi non ha fornito ulteriori dettagli ma si è limitato a dire che il progetto "vi riporterà nel mondo Winx". Il secondo, che Straffi ha definito un suo "sogno nel cassetto", è un film ad alto budget attualmente in lavorazione. Il creatore ha specificato che si tratta di un film live-action (ma non sappiamo se torneranno le stesse attrici di Fate: The Winx Saga) e ha sottolineato come si stia impegnando molto per regalare ai fan "un film di alta qualità, che abbracci ancora una volta tutti i valori fondamentali di ciò che questo marchio iconico ha significato per voi. Credere in voi stessi, conferire potere, comprendere la vera amicizia, ricordare i momenti di risate e, naturalmente, godersi le scintillanti trasformazioni". Esortando i fan a rimanere all'erta in vista delle novità, Straffi ha concluso il suo post ringraziando ancora una volta per l'affetto e il supporto che le Winx ricevono ancora "dopo 20 anni dalla loro prima apparizione in tv". Non ci resta che aspettare nuovi entusiasmanti aggiornamenti.