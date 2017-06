Fargo: La stagione 3 potrebbe essere l'ultima

Tre stagioni sono poche per qualsiasi serie tv, ma per Fargo potrebbero essere già abbastanza. Lo ha lasciato intendere l'ideatore Noah Hawley durante un incontro con i fan all'ATX Television Festival di Austin.

"Non ero sicuro se ci sarebbe stata una seconda stagione. Non ero sicuro se ce ne sarebbe stata una terza [finché non abbiamo trovato l'idea giusta]. Alla fine della prima stagione, mi dissero: 'Se vuoi finire così, [per noi va bene]'", ha spiegato Hawley quando gli è stato chiesto se ci sarà un ulteriore ciclo di episodi dopo che l'amministratore delegato di FX John Landgraf ha parlato per primo di possibile conclusione per il pluripremiato crime drama antologico. "C'è solo un determinato numero di storie che puoi raccontare in quel filone. Mi piace raccontare storie in quel filone, ma per ora non ne ho un'altra. Quindi non perdetevi il decimo episodio [della terza stagione] perché potrebbe essere l'ultimo".

In Italia, la terza stagione è in onda in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky Atlantic ogni lunedì alle ore 21:15. I nuovi episodi sono disponibili anche in streaming su Now TV.