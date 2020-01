Fargo 4: Chris Rock è un gangster e Salvatore Esposito un mafioso nel trailer ufficiale

News Serie TV

La nuova stagione del crime drama antologico andrà in onda negli USA ad aprile.

Nel mondo del crimine i conti si regolano col sangue. E con gli sputi. Dopo quasi tre anni di assenza dagli schermi, Fargo torna finalmente con una nuova storia. In occasione del TCA press tour invernale, la rete americana FX ha annunciato che la quarta stagione del pluripremiato crime drama antologico di Noah Hawley andrà in onda dal 19 aprile. E per l'occasione ne è stato diffuso il trailer ufficiale.

Puntualmente a metà strada tra drama e commedia, la quarta stagione è ambientata a Kansas City durante gli anni '50 e si concentra su due famiglie criminali, una italiana e l'altra afroamericana, con Chris Rock nelle vesti del boss di quest'ultima, Loy Cannon. Siamo alla fine di un'epoca di grandi migrazioni in America. Dopo aver raggiunto una pace difficile, i due clan controllano insieme l'economia alternativa dello sfruttamento, della corruzione e del traffico di droga in città. Per rafforzare questa alleanza, i capi delle famiglie si sono scambiati i rispettivi figli maggiori. Per nulla a suo agio con il fatto di aver lasciato il proprio ragazzo nelle mani nel nemico, e allo stesso tempo di doversi prendere cura del figlio di quest'ultimo come se fosse il suo, Loy riconosce tuttavia che questa tregua precaria è una manna per gli affari. Ma quando il suo omologo, a capo della mafia di Kansas City, va in ospedale per un intervento di routine e muore, tutto cambia.

Il cast è di quelli che fanno girare la testa. In aggiunta a Rock, fanno il loro debutto nella serie Jason Schwartzman (Mozart in the Jungle), Ben Whishaw (A Very English Scandal), Jack Huston (Boardwalk Empire), Timothy Olyphant (Justified), l'italiano Salvatore Esposito (Gomorra: La serie), Uzo Aduba (Orange Is the New Black) e Jessie Buckley (Chernobyl).