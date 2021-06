Far Cry: Netflix e Ubisoft annunciano un anime basato sul popolare videogame

News Serie TV

La serie animata trae ispirazione da Blood Dragon, l'espansione spin-off del terzo videogame della serie di successo pubblicata da Ubisoft.

Cresce a dismisura, su Netflix e in giro per il piccolo schermo, il numero di serie tv animate e live-action basate sui videogame più popolari degli ultimi anni. Dopo l'accordo che sta portando alla realizzazione di nuovo adattamento di Assassin's Creed dopo il non-così-fortunato film con Michael Fassbender, il servizio di video in streaming ha riunito le forze con Ubisoft Film & Television per Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, anime per un pubblico adulto basato sullo sparatutto in prima persona Far Cry.

Far Cry: Dal videogame all'anime di Netflix

Una delle quattro colonne portanti di Ubisoft insieme con Assassin's Creed, Tom Clancy's Splinter Cell e Prince of Persia, Far Cry ha venduto oltre 60 milioni di copie dal lancio del primo videogame nel 2004 al quinto capitolo nel 2018. La serie mette il giocatore nei panni di un combattente che, catapultato in un ambiente selvaggio in qualche angolo sperduto del mondo, deve sopravvivere nella natura e lottare con un'ampia gamma di armi da fuoco per liberarlo da uno o più spietati despoti. Un sesto capitolo, in uscita quest'autunno e ambientato in un'immaginaria isola caraibica, vede la leggenda dello schermo Giancarlo Esposito (Godfather of Harlem, The Mandalorian, Better Call Saul) interpretare il cattivo di turno, un dittatore temuto dal suo popolo.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, della quale Netflix ha ordinato la produzione di sei episodi, si basa come suggerisce il titolo su Blood Dragon, espansione spin-off del terzo Far Cry, ambientata su un'isola retrofuturistica dove il giocatore veste i panni di un cyborg. La serie, un omaggio agli anni '90, vanta uno stile di animazione definito "unico" e si avvale della preziosa guida di Adi Shankar, per Netflix già dietro le quinte di Castlevania.

Non solo Far Cry: Le altre serie in lavorazione

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix è il terzo progetto di Netflix e Ubisoft e si aggiunge al già citato adattamento live-action di Assassin's Creed e all'anime basato su Tom Clancy's Splinter Cell. La piattaforma sta per lanciare anche un anime basato su Resident Evil, al quale seguirà un secondo adattamento live-action. Arriveranno dal 2022 in poi, invece, gli adattamenti animati di Cyberpunk 2077, Diablo e Tomb Raider. Ed è solo l'inizio. HBO ha ordinato una serie live-action basata sul popolarissimo e premiatissimo videogame post-apocalittico The Last of Us, Paramount+ porterà in tv i personaggi e le storie di Halo, mentre Prime Video darà vita al catastrofico mondo di Fallout.