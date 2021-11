Fantasy Island continua: Annunciati uno speciale natalizio e la stagione 2

News Serie TV

Il remake della serie di culto degli anni '70 tornerà a dicembre con un episodio di due ore nel quale appariranno Lindsey Kraft, Eddie Cahill e Mackenzie Astin.

Fantasy Island accoglierà altri ospiti. La recente serie fantasy della FOX remake dell'omonimo cult degli anni '70 in Italia meglio conosciuto con il titolo Fantasilandia è stata rinnovata per una seconda stagione, in onda nel 2022. Non solo. La rete americana ha annunciato anche l'arrivo a dicembre di uno speciale natalizio lungo ben due ore.

Fantasy Island: Welcome to the Snow Globe

Intitolato Welcome to the Snow Globe e in onda il 21 dicembre, lo speciale natalizio vedrà la guest star Lindsey Kraft (Grace and Frankie) vestire i panni di una donna d'affari la cui fantasia da realizzare su Fantasy Island è vivere un Natale perfetto coronato dall'incontro con l'uomo giusto (Eddie Cahill, CSI: NY), una sfida dalla quale la padrona di casa Elena Roarke (Roselyn Sanchez) si vedrà messa alla prova in modi inaspettati. Nel frattempo, la nuova tradizione del Babbo Natale segreto incoraggerà Ruby e Javier (Kiara Barnes e John Gabriel Rodriquez) a guardare al futuro, mentre un certo Sig. Jones (la guest star Mackenzie Astin) affronterà il suo passato.

Le dichiarazioni

"Grazie alla fantastica Roselyn Sanchez e all'affascinante Kiara Barnes e alle storie accattivanti che hanno attinto ai principi fondamentali dell'emozione e dell'aspirazione, Fantasy Island è stata la perfetta realizzazione e fuga di cui tutti avevamo bisogno quest'estate", ha dichiarato il presidente della FOX Michael Thorn in un comunicato. "Liz Craft, Sarah Fain e tutti a Sony e Gemstone hanno fatto un ottimo lavoro su questa serie e, come tutte le cose belle, ci ha lasciato col desiderio di averne ancora. Siamo molto felici che Elena Roarke, Ruby Akuda e tutti gli altri su Fantasy Island riaprano il loro mondo per una breve visita quest'inverno e per un soggiorno più lungo l'anno prossimo".

Marie Jacobson di Gemstone Studios ha aggiunto: "Siamo entusiasti di tornare per una seconda stagione! Liz, Sarah, Roselyn e l'intera famiglia di Fantasy Island hanno reinventato questa storica proprietà e le hanno dato un proprio tocco femminile moderno di cui aveva bisogno per interessare il pubblico di tutto il mondo. Siamo davvero orgogliosi della serie e grati per i nostri fantastici partner alla FOX".