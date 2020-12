Fantasilandia torna in tv con un remake

News Serie TV

La nuova serie, ordinata alla FOX, andrà in onda la prossima estate.

La destinazione perfetta per le prossime vacanze estive? L'isola di Fantasilandia, che a quasi quarant'anni dall'ultima volta in tv sta tornando con nuove storie. La rete americana FOX ha annunciato l'ordine diretto di un remake contemporaneo della serie di culto degli anni '70 con i compianti Ricardo Montalbán e Hervé Villechaize, oltreoceano conosciuta con il titolo Fantasy Island.

Fantasilandia: I primi dettagli del remake

Scritta e prodotta a livello esecutivo da Liz Craft e Sarah Fain, in passato dietro le quinte di The 100 e Lie to Me, la nuova Fantasilandia viene presentata come una serie semi-antologica che approfondisce le questioni grandi e piccole che ci tengono sveli la notte. Ogni episodio racconterà storie emozionanti e provocatorie di persone che arrivano con un desiderio e finiscono con l'essere rigenerate dal magico realismo di Fantasilandia.

Nell'originale, Montalbán e Villechaize, interpreti del Sig. Roarke e del nano Tatoo, erano i tenutari di una particolare isola-vacanze dove gli ospiti potevano realizzare i propri sogni grazie a situazioni create ad hoc. Tuttavia, spesso le cose non andavano come avevano immaginato o previsto, portandoli a rivalutare la realtà.

"Ci teniamo molto a proporre agli spettatori serie estive che offrano una vera via di fuga dalla vita di tutti i giorni - ora più che mai", ha dichiarato il presidente della divisione Entertainment della FOX Michael Thorn in un comunicato. "Fantasilandia è una serie amata e il mondo che Liz e Sarah hanno creato per questo adattamento contemporaneo è nelle corde della rete e uno show perfetto per questi tempi. Dopo tutto, chi di noi non farebbe un viaggio (sicuro) a Fantasilandia in questo momento?".