Fairfax: Le prime foto della nuova serie animata di Amazon Prime Video

La comedy segue quattro ragazzini mentre si lasciano contagiare dalla cultura hypebeast di Los Angeles.

Dopo le apprezzate Invincible e Undone, un'altra serie animata per un un pubblico adulto sta arrivando su Amazon Prime Video. Stiamo parlando di Fairfax, comedy dello stesso studio dietro Big Mouth, Titmouse, disponibile prossimamente (negli USA il debutto è fisso per il 29 ottobre, mentre in Italia ci toccherà attendere un po' di più a quando pare). Oltre ad averne diffuso le prime foto ufficiali, la piattaforma streaming ne ha annunciato il cast vocale, che include tra gli altri i vincitori dell'Emmy Pamela Adlon (Better Things) e Billy Porter (Pose).

Fairfax: La trama della nuova serie animata

Creata da Matt Hausfater (Undateable), Aaron Buchsbaum e Teddy Riley, Fairfax segue quattro migliori amici delle scuole medie lasciarsi contagiare dalle influenze di Fairfax Avenue, cuore pulsante della cultura hypebeast di Los Angeles, dove per "hypebeast" si intende quell'individuo - generalmente giovanissimo - che sceglie i propri vestiti al solo scopo di impressionare gli altri, facendo tutto il necessario per ottenerli visto che il più delle volte non può permetterseli. La serie si concentra sulla lotta senza tempo per essere più cool, per inserirsi mentre ci si distingue e su come ci si sente ad aspettare in fila per un paio di scarpe da ginnastica di cui non si ha bisogno.

Il cast vocale

Skyler Gisondo (Santa Clarita Diet) interpreta Dale, appena arrivato in città dall'Oregon. Un ragazzino serio e amante della natura, Dale ama suo padre e il suo marsupio, e con i suoi pantaloncini cargo e gli scarponi da trekking è il manifesto accidentale del normcore. Kiersey Clemons (Angie Tribeca) è la voce dell'aspirante modella e attivista Derica, che vuole salvare il pianeta con stile, mentre Peter S. Kim doppia Benny, un esperto sneakerhead in missione per l'affermazione della sua generazione, dopo essersi esercitato al violoncello e aver portato a spasso il cane. Jaboukie Young-White (Awkwafina Is Nora from Queens) interpreta invece Truman, un filmmaker autoproclamatosi "autore" e un Casanova in erba.

Completano il notevole cast vocale i già citati Adlon e Porter, Jeff Bottoms, Yvette Nicole Brown (Cambio di direzione), Rob Delaney (Catastrophe), Zoey Deutch (The Politician), Colton Dunn (Superstore), John Leguizamo (When They See Us), Camila Mendes (Riverdale), Larry Owens, Linda Park (Bosch), Ben Schwartz (Space Force), Timothy Simons (Veep) e JB Smoove (Curb Your Enthusiasm).