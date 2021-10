Extrapolations: Meryl Streep e Kit Harington nella serie antologica di Apple TV+ sui cambiamenti climatici

News Serie TV

Al cast si sono uniti anche Sienna Miller, Matthew Rhys e David Schwimmer, tra gli altri.

Apple TV+ lo ha fatto di nuovo: mettere insieme un cast stellare per una propria serie originale. Il servizio streaming dietro The Morning Show e la comedy vincitrice dell'Emmy Ted Lasso ha annunciato che il premio Oscar Meryl Streep e il veterano de Il Trono di Spade Kit Harington saranno tra i protagonisti di Extrapolations, serie antologica di Scott Z. Burns incentrata sul tema attualissimo dei cambiamenti climatici.

Extrapolations e le altre aggiunte al cast

Extrapolations racconterà storie interconnesse su come i cambiamenti cui il nostro pianeta sta andando incontro influenzeranno costrutti sociali come l'amore, il lavoro e la famiglia. "L'unica cosa che sappiamo per certo del futuro è che ci andiamo tutti insieme e che portiamo con noi le nostre speranze, le nostre paure, i nostri appetiti, la nostra creatività, la nostra capacità di amare e la nostra predilezione a causare dolore", ha detto Burns. "Questi sono gli stessi strumenti che i narratori usano dall'inizio dei tempi. Il nostro show li usa solo per evitare che il tempo finisca".

Streep, al suo primo ruolo in una serie tv da Big Little Lies nel 2019, interpreterà un ruolo i cui dettagli vengono tenuti sottochiave, mentre Harington sarà l'amministratore delegato di una grande industria. Faranno parte del cast di Extrapolations anche Sienna Miller (The Loudest Voice) con il ruolo di una biologa marina, Matthew Rhys (Perry Mason, The Americans) di uno sviluppatore immobiliare, Tahar Rahim (The Looming Tower) di un uomo alle prese con la perdita di memoria, Daveed Diggs (Snowpiercer) di un rabbino della Florida meridionale, Gemma Chan (Eternals) di una madre single addetta al microcredito in una banca, David Schwimmer (Friends) del padre di una ragazza adolescente e Adarsh Gourav (La tigre bianca) di un conducente di auto a noleggio.