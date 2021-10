Extrapolations: Forest Whitaker, Marion Cotillard e Tobey Maguire nella serie di Apple TV+ sui cambiamenti climatici

News Serie TV

Gli attori si uniscono a un cast stellare che comprende, tra gli altri, Meryl Streep, Sienna Miller e Kit Harington.

L'opera di sensibilizzazione di Apple TV+ su un tema assai sentito come quello dei cambiamenti climatici passa anche da grandi nomi del mondo dello spettacolo. Così, pochi giorni dopo aver annunciato il coinvolgimento di star come Meryl Streep, Kit Harington e Sienna Miller nella serie antologica Extrapolations, il servizio di video in streaming ha fatto sapere che si sono uniti al cast anche Forest Whitaker, Marion Cotillard, Tobey Maguire ed Eiza Gonzalez.

La trama di Extrapolations

Scritta dal premiato documentarista Scott Z. Burns, Extrapolations racconterà storie intime e impreviste legate ai cambiamenti climatici. Come influenzano l'amore, la fede, il lavoro e la famiglia gli imminenti cambiamenti che sta attraversando il nostro Pianeta? Questa serie immaginerà 8 storie in altrettanti episodi interconnessi mostrando la battaglia per la sopravvivenza che stiamo combattendo nel 21° secolo. "La maggior parte della narrazione sul cambiamento climatico si è concentrata sulla scienza e sul convincere le persone ad accettarla. Il nostro obiettivo con Extrapolations è andare oltre la scienza e usare i drammi, la commedia, il mistero e ogni altro genere per aiutare le persone a riflettere come ogni aspetto del nostro mondo cambierà negli anni a venire", aveva detto Burns presentando la serie.

I ruoli delle new entry e il resto del cast

Forest Whitaker (Godfather of Harlem) interpreterà il piccolo investitore August Bolo, Marion Cotillard (Annette) sarà la mercante d'arte Sylvie Bolo, l'ex Spiderman Tobey Maguire interpreterà il coltivatore di alghe Nic ed Eiza Gonzalez (Baby Driver) sarà l'artista e influencer Elodie. Il resto del cast, lo ricordiamo, include finora anche Matthew Rhys (Perry Mason, The Americans) di uno sviluppatore immobiliare, Tahar Rahim (The Looming Tower) di un uomo alle prese con la perdita di memoria, Daveed Diggs (Snowpiercer) di un rabbino della Florida meridionale, Gemma Chan (Eternals) di una madre single addetta al microcredito in una banca, David Schwimmer (Friends) del padre di una ragazza adolescente e Adarsh Gourav (La tigre bianca) di un conducente di auto a noleggio. Streep interpreterà un ruolo i cui dettagli vengono tenuti sottochiave, mentre Harington sarà l'amministratore delegato di una grande industria.