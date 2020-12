Extrapolations: AppleTV+ ordina una serie antologica sul cambiamento climatico

News Serie TV

Il progetto porta la firma di Scott Z. Burns, il produttore del documentario premio Oscar Una scomoda verità.

Anche AppleTV+ vuole dare il suo contributo per sensibilizzare gli spettatori sul problema del cambiamento climatico. Il servizio di video in streaming ha appena ordinato Extrapolations, una serie antologica a cura di Scott Z. Burns (nella foto in alto), già produttore di documentari di successo che hanno esplorato l'argomento.

Extrapolations: Di cosa parlerà la nuova serie di AppleTV+

Prodotta da Apple insieme a Media Res, la stessa casa di produzione di The Morning Show, Extrapolations secondo Variety racconterà storie intime e impreviste legate ai cambiamenti climatici. Come influenzano l'amore, la fede, il lavoro e la famiglia gli imminenti cambiamenti che sta attraversando il nostro Pianeta? Questa serie immaginerà 10 storie in 10 episodi interconnessi mostrando la battaglia per la sopravvivenza che stiamo combattendo nel 21° secolo.

L'impegno di Scott Z. Burns a favore del clima

Scott Z. Burns, che sarà sceneggiatore, regista e produttore esecutivo del drama, ha vinto l'Oscar nel 2006 con il documentario Una scomoda verità che affrontava il problema del riscaldamento globale. Nel 2017 ha prodotto anche il seguito, Una scomoda verità 2, che ha ancora seguito l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore nella sua lotta a favore della natura e del clima. "La maggior parte della narrazione sul cambiamento climatico si è concentrata sulla scienza e sul convincere le persone ad accettarla", ha detto Burns. “Il nostro obiettivo con Extrapolations è andare oltre la scienza e usare i drammi, la commedia, il mistero e ogni altro genere per aiutare le persone a riflettere come ogni aspetto del nostro mondo cambierà negli anni a venire. Sappiamo che il clima cambierà. Extrapolations fa sì che le persone si chiedano: 'possiamo cambiare anche noi?'".

