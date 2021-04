Ewan McGregor: il vantaggio di Obi-Wan Kenobi sui prequel di Star Wars

News Serie TV

Ewan McGregor ha parlato delle migliorie tecniche, che per un attore renderanno le riprese della serie di Obi-Wan più appaganti di quelle dei prequel di Star Wars. Il segreto è in un'innovazione inaugurata da The Mandalorian.

C'è grande attesa per la miniserie Obi-Wan Kenobi, interpretata da Ewan McGregor e prevista in streaming su Disney+: chiacchierando con The Hollywood Reporter, l'attore ha operato un paragone tra il suo impegno nei panni del personaggio nei prequel di Star Wars firmati George Lucas, e questa ripresa del mitico Kenobi. McGregor in passato non è mai stato troppo tenero con la lavorazione di La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, ed è tornato sulla questione tecnica. Questa volta però spiega che sul set di Obi-Wan Kenobi qualcosa è cambiato... Leggi anche The Batman e The Mandalorian uniti dalla tecnica rivoluzionaria dell'Industrial Light & Magic

George ama la tecnologia e ama addentrarsi in quel mondo. Voleva sempre più controllo su quello che vedevamo nello sfondo. [...] Dopo tre o quattro mesi [di blue screen] diventa una noia, specialmente quando le scene sono... non voglio essere maleducato, ma non è Shakespeare. Non c'è molto da approfondire nel dialogo che possa soddisfarti, quando non c'è un ambiente fisico intorno a te. Fu molto difficile da fare.[...]

[per la serie di Obi-Wan Kenobi] proiettano gli ambienti virtuali su questi enormi schermi LED. Quindi se sei nel deserto, sei proprio in piedi in mezzo al deserto. Se sei nella neve, la neve ti circonda. Se sei nell'abitacolo di uno starfighter, sei proprio nello spazio. Sembrerà tutto molto più reale.

Ewan McGregor si riferisce alla tecnologia dello Stagecraft, inagurata con grande successo dalle prime due stagioni di The Mandalorian, una piccola rivoluzione targata Lucasfilm e Industrial Light & Magic: permette di ridurre il lavoro in post-produzione, muovendo e visualizzando il set virtuale direttamente durante le riprese, oltre a consentire una migliore immedesimazione degli attori nella scena, come spiega McGregor. Una versione meno sofisticata dello stesso principio è applicata nella nostra trasmissione Ulisse di Alberto Angela.

La serie Obi-Wan Kenobi sarà diretta da Deborah Chow (già attiva su due puntate proprio di Mandalorian) e nel cast vedrà inoltre Joel Edgerton e Hayden Christensen, che riprenderà il suo Darth Vader. Leggi anche Obi-Wan Kenobi: Disney+ rivela il cast e nuovi dettagli della serie tv