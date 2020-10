Everybody Loves Diamonds: Amazon ordina una nuova serie italiana sul Colpo di Anversa

News Serie TV

Il dramedy è scritto dagli sceneggiatori di Gomorra: La serie e La mafia uccide solo d'estate Stefano Bises e Michele Astori.

Se le storie di furti spettacolari sono il vostro forte e negli ultimi anni vi siete appassionati alla formula de La casa di carta, sarete felici di sapere che Amazon Prime Video ha unito le forze con Wildside, ormai una garanzia di qualità per la serialità in Italia, per la produzione di Everybody Loves Diamonds, serie originale ispirata al celebre Colpo di Anversa del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo".

I primi dettagli di Everybody Loves Diamonds

Scritta da Stefano Bises (Gomorra: La serie, ZeroZeroZero), Michele Astori (La mafia uccide solo d'estate), Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini, Everybody Loves Diamonds combina drama e commedia per raccontare le vicende di uno squinternato gruppo di ladri capeggiato da Leonardo Notarbartolo, che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre di Anversa e rubare pietre preziose per milioni di dollari.

"Siamo entusiasti di lavorare con uno dei più prestigiosi team creativi e produttivi in Italia", ha dichiarato Nicole Morganti, a capo della divisione contenuti originali di Amazon per l'Italia. "Everybody Loves Diamonds elettrizzerà e sorprenderà il pubblico di Prime Video con il racconto inedito e dai risvolti comici di quello che è stato un clamoroso colpo grosso. Siamo molto felici di lavorare con Wildside a questa nuova serie Amazon Original italiana, fresca e brillante". Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa di Wildside hanno aggiunto: "Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con Amazon con questa importante heist series; un genere di successo in tutto il mondo ma mai realizzato per gli schermi italiani. Una storia che si basa su un'incredibile rapina realizzata 17 anni fa, da persone normali con vite normali. Persone che potrebbero essere i nostri vicini di casa. Inoltre, siamo molto fortunati ad avere come consulenti personaggi coinvolti realmente nella vicenda e che, secondo noi, ci aiuteranno raccontare questa storia nel modo più accurato possibile".