Evan Peters sarà il serial killer Jeffrey Dahmer in Monster, nuova miniserie di Ryan Murphy per Netflix

News Serie TV

La star di American Horror Story raggiunge gli altri membri del cast Richard Jenkins e Penelope Ann Miller.

Evan Peters. Chi altri avrebbe potuto interpretare un personaggio come Jeffrey Dahmer nella miniserie di Ryan Murphy a lui dedicata? Sarà proprio il veterano di American Horror Story (negli anni volto degli assassini Tate Langdon e Mr. March) a vestire i panni del serial killer anche conosciuto come il cannibale di Milwaukee o il mostro di Milwaukee in Monster: The Jeffrey Dahmer Story, nuovo crime drama del produttore di American Crime Story e Ratched per Netflix.

La trama di Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Creata da Murphy con il suo frequente collaboratore Ian Brennan, Monster - che ha tutti i numeri per diventare la prossima serie antologica del duo - ripercorre la storia di uno degli assassini più famigerati d'America, condannato a 15 ergastoli per gli omicidi di diciassette uomini e ragazzi tra i 14 e i 31 anni, compiuti tra il 1978 e il 1991. Tra le terrificanti modalità del serial killer, anche la mutilazione, la necrofilia e il cannibalismo. La miniserie si concentra sulla prospettiva delle vittime di Dahmer ed esamina l'incompetenza e l'apatia della polizia che hanno permesso all'assassino di agire pressoché indisturbato per anni, arrestato più volte ma poi rimesso in libertà da un sistema giudiziario che lo aveva considerato inoffensivo. Condannato nel 1992, Dahmer è stato ucciso due anni dopo da Christopher Scarver, un altro detenuto affetto da schizofrenia.

Peters, che con Murphy ha lavorato anche in Pose, più di recente tra i volti di WandaVision su Disney+, raggiunge gli altri membri del cast Richard Jenkins (Six Feet Under, Olive Kitteridge) e Penelope Ann Miller (American Crime), scelti per i ruoli di Lionel e Joyce, i genitori di Jeffrey. Lui era un chimico dal quale un giovane Jeffrey apprese come sbiancare e preservare le ossa degli animali, tecnica usata poi sulle sue vittime.