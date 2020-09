Euphoria: HBO conferma un episodio speciale a tema Covid in attesa della seconda stagione

News Serie TV

Dopo la vittoria di Zendaya agli Emmy, il presidente della rete via cavo Casey Bloys ha dato qualche informazione in più sul futuro del teen drama.

La vittoria agli Emmy come migliore attrice protagonista in un drama per Zendaya ha riacceso gli animi dei fan di Euphoria, sempre più impazienti di vedere la seconda stagione. Nel complesso, il teen drama di HBO si è portato a casa tre premi (gli altri sono quello per Musica e Testi originali e quello per Trucco per una Serie Contemporanea) e una rinnovata popolarità che rende l'attesa per i nuovi episodi ancora più insostenibile. Stando alle ultime dichiarazioni del presidente di HBO Casey Bloys, la serie potrebbe non tornare molto presto. Ma c'è una buona notizia: nell'attesa, verrà prodotto un episodio speciale che farà da ponte tra prima e seconda stagione.

Euphoria tornerà con un episodio "ponte"

La notizia era stata anticipata dalla stessa protagonista Zendaya che, ospite del Jimmy Kimmel Live, aveva detto che era nell'aria una sorpresa per i fan: un episodio extra che facesse da ponte tra le due stagioni della serie in modo da ingannare, in qualche modo, l'attesa per la seconda stagione. "Non so come descriverlo, ma sarebbe un episodio che possiamo fare con un numero limitato di persone in un ambiente più sicuro. In modo da dare qualcosa alle persone", aveva detto l'attrice. Ora abbiamo la conferma: l'episodio in questione, che il presidente di HBO ha descritto come "un episodio speciale a tema Covid" si farà. Non conosciamo ancora nessun dettaglio sulla trama ma, a questo punto, è probabile che la pandemia faccia capolino nella storia.

Euphoria: Quando si torna a girare la stagione 2

Bloys ha confermato che la produzione di Euphoria, in pausa dallo scorso marzo a causa della pandemia e del conseguente lockdown, ripartirà non prima di inizio 2021 (al contrario, la terza stagione di Succession si inizierà a girare già questo autunno). Per i nuovi episodi, dunque, bisognerà attendere fino alla fine del 2021 o addirittura fino al 2022 (quando, intanto, saranno passati ben due anni dalla messa in onda della prima stagione trasmessa da HBO nell'estate del 2019). Vedremo se questo episodio speciale saprà mitigare l'attesa.