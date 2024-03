Euphoria cancellata? No, ma la terza stagione subirà dei ritardi: gli ultimi aggiornamenti

News Serie TV

Un'indiscrezione delle ultime ore dava per spacciata la serie teen di Sam Levinson, ma un comunicato ufficiale di HBO chiarisce le cose: la stagione 3 si farà, ma quando?

La terza stagione di Euphoria subisce un'ulteriore battuta d'arresto ma, per fortuna, questo non significa che la serie sia stata cancellata. Con un comunicato ufficiale, HBO smentisce le voci che nelle ultime ore parlavano di cancellazione della serie teen creata da Sam Levinson. Chiarisce, però, che le riprese della terza stagione slitteranno ancora rispetto a quando previsto. Solo pochi giorni fa, Sydney Sweeney aveva dichiarato in un'intervista che la produzione dei nuovi episodi sarebbe partita entro due mesi, quindi verso maggio. Ma adesso sappiamo che non sarà così.

Euphoria 3 ci sarà, ma bisogna pazientare

"HBO e Sam Levinson restano impegnati a realizzare una terza stagione eccezionale", ha detto a Variety e ad altre testate un portavoce di HBO. "Nel frattempo, stiamo consentendo al nostro cast molto richiesto di inseguire altre opportunità", precisa. Il riferimento è alle star della serie che ormai sono diventate anche volti super richiesti dal cinema come Zendaya, Jacob Elordi, Colman Domingo, Hunter Schafer, Sydney Sweeney e gli altri. Gli attori, insomma, sono stati svincolati per il momento dai loro contratti per poter partecipare ad altri progetti. Questo perché le sceneggiature della terza stagione sarebbe ancora in fase di scrittura.

La produzione della terza stagione di Euphoria aveva già subito ritardi, in parte a causa degli scioperi di Hollywood e in parte vista la tragica morte, a luglio 2023, di Angus Cloud che interpretava lo spacciatore Fezco. Lo scorso novembre HBO aveva indicato genericamente il 2025 come finestra temporale dell'uscita dei nuovi episodi e, da quel che una fonte vicina alla produzion avrebbe riferito a TVLine, HBO starebbe ancora puntando al prossimo anno

Euphoria: Cosa dobbiamo aspettarci dalla terza stagione

In un'intervista, l'ideatore della serie Sam Levinson aveva descritto la terza stagione come un "film noir" e anticipato che il personaggio di Zendaya, una tossicodipendente in via di guarigione, "esplorerà cosa significa essere un individuo con dei principi in un mondo corrotto". Non è chiaro, tuttavia, come la serie gestirà la mancanza di Angus Cloud. Si è parlato, inoltre, di un possibile salto temporale. In un'intervista con Jimmy Fallon lo scorso gennaio Jacob Elordi ha scherzato dicendo che la terza stagione dovrebbe essere ambientata nel futuro altrimenti "sembrerebbe un po' strano". "Spero che sia presto, altrimenti dovranno farmi diventare Benjamin Button o qualcosa del genere. Avrò mal di schiena camminando per il corridoio", aveva detto scherzosamente l'attore.