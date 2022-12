Esordio record per Tulsa King: Paramount+ ordina subito la stagione 2

News Serie TV

In Italia la nuova serie con Sylvester Stallone debutterà su Paramount+ il 25 dicembre.

Grande successo, su Paramount+, per la nuova serie Tulsa King, prima volta da protagonista in tv per il divo di Hollywood Sylvester Stallone. Alla luce dei numeri record del debutto, il servizio streaming non si è trattenuto e ha dato subito l'okay alla produzione di una seconda stagione, dopo la programmazione di soli tre episodi.

Il successo di Tulsa King

Il crime drama creato da Taylor Sheridan, lo stesso di Yellowstone, ha suscitato così tanta curiosità da far registrare il maggior numero di iscrizioni in un singolo giorno, quello del suo debutto, nella storia di Paramount+. Inoltre, la trasmissione "in simultanea" del primo episodio su Paramount Network ha attirato 3,7 milioni di spettatori, superando i numeri di House of the Dragon e diventando il nuovo miglior debutto dell'anno su una rete via cavo.

"Tulsa King si è classificata come la nuova serie più vista dell'anno, superando tutte le altre, inclusa House of the Dragon, con la sua anteprima su Paramount Network", ha commentato il presidente di Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios Chris McCarthy in un comunicato. "Inoltre, su Paramount+ ha infranto i record, portandoci al nostro miglior risultato di sempre nel numero di nuove iscrizioni giornaliere, motivo per il quale abbiamo immediatamente dato il via libera alla stagione 2".

Cosa racconta Tulsa King

In Italia in streaming sulla piattaforma dal 25 dicembre, Tulsa King segue Stallone nei panni di Dwight Manfredi, un mafioso di New York anche conosciuto come Il Generale. Appena uscito di prigione dopo 25 anni di reclusione, Dwight viene esiliato senza tante cerimonie dal suo boss, ritrovandosi a gestire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi contro che la sua famiglia criminale potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight mette insieme un gruppo di individui improbabili per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui somiglia a un altro pianeta.