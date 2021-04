Epic: Brittany O'Grady protagonista della nuova serie degli ideatori di C'era una volta

News Serie TV

L'attrice di Little Voice sarà una principessa nel potenziale drama di ABC ambientato nell'universo delle fiabe Disney.

Epic, la nuova potenziale serie ambientata nel mondo incantato delle fiabe Disney, ha trovato la sua principessa! La star di Little Voice Brittany O’Grady ha firmato per un ruolo da protagonista nell'episodio pilota del drama creato dagli ideatori di C'era una volta Adam Horowitz e Edward Kitsis.

La trama di Epic

Annunciata per la prima volta a novembre 2019, Epic era stata descritta come "un'antologia ambientata in una foresta incantata abitata da una moltitudine di personaggi inediti quali eroi, cattivi, principi, principesse e ogni sorta di creatura magica". Presentata ora come un'antologia romantica che reinventa le fiabe classiche per un pubblico tutto nuovo, Epic non sarà tuttavia ambientata nell'universo di C'era una volta. Presenterà invece nuovi personaggi basati comunque sugli archetipi delle fiabe che già conosciamo. L'episodio pilota di Epic è scritto dall'ex sceneggiatrice di C'era una volta Brigitte Hales, anche produttrice esecutiva con Kitsis e Horowitz.

Il ruolo di Brittany O'Grady in Epic

Secondo quanto riportato da Deadline, O'Grady - vista recentemente nel dramedy musicale di AppleTV+ Little Voice e, precedentemente, nel drama di FOX Star - interpreterà Luna, una principessa delle fiabe resa cinica dopo che qualcuno le ha spezzato il cuore; non crede alle storie d'amore, il che è un peccato perché sta per ritrovarsi coinvolta nella più epica di tutte: la sua. L'attrice raggiunge Eleanor Fanyinka, già scelta per il ruolo di una misteriosa veggente chiamata The Seer.

Epic è solo uno dei tanti drama che ABC sta prendendo in considerazione per la prossima stagione televisiva. Tra questi ci sono anche Acts of Crime, procedurale di Sam Esmail, il political drama Dark Horse con Rachel Griffiths e National Parks scritto, tra gli altri, da Kevin Costner.