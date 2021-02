Epic: ABC ordina il pilota della nuova serie degli ideatori di C'era una volta

News Serie TV

Adam Horowitz e Edward Kitsis ci riporteranno nel mondo incantato delle fiabe Disney.

Tenetevi forte, perché gli ideatori di C'era una volta hanno nuove fiabe da raccontare. ABC ha ordinato ufficialmente l'episodio pilota di Epic, una nuova serie di Adam Horowitz e Edward Kitsis ambientata nell'universo delle fiabe Disney.

I primi dettagli di Epic, nuova serie di Adam Horowitz e Edward Kitsis

Annunciata per la prima volta a novembre 2019, Epic era stata descritta come "un'antologia ambientata in una foresta incantata abitata da una moltitudine di personaggi inediti quali eroi, cattivi, principi, principesse e ogni sorta di creatura magica". Come riporta TVLine, tuttavia, Epic non sarà ambientata nell'universo di C'era una volta presentando invece nuovi personaggi basati comunque sugli archetipi delle fiabe che già conosciamo. Il progetto porta la firma dell'ex sceneggiatrice di C'era una volta Brigitte Hales, la quale ne sarà anche la produttrice esecutiva con Kitsis e Horowitz (i quali nel frattempo, lo ricordiamo, sono anche al lavoro su una serie prequel de La Bella e la Bestia che arriverà su Disney+).

ABC ordina anche Queens

La rete dell'Alfabeto, inoltre, ha dato l'okay anche all'episodio pilota di Queens, un altro nuovo potenziale drama che si concentrerà su quattro donne sulla quarantina che si ritrovano con l'obiettivo di riconquistare la fama e la spavalderia che avevano negli anni '90 quando facevano parte di un gruppo hip-hop chiamato Nasty Bitches. L'ex co-produttore esecutivo di Scandal Zahir McGhee ha scritto la sceneggiatura e ne sarà produttore esecutivo insieme a Sabrina Wind (Desperate Housewives).