Empire: Lo spin-off su Cookie ufficialmente in sviluppo alla FOX

Taraji P. Henson riprenderà il suo ruolo e ne sarà la produttrice esecutiva.

La complicata ma intonata storia dei Lyon potrebbe non essere giunta al capolinea, dopo tutto. Appena tre mesi dopo la conclusione del musical drama di successo Empire, la rete americana FOX ha riunito le forze con uno dei suoi protagonisti, Taraji P. Henson, per lo sviluppo di uno spin-off incentrato sul suo amato personaggio, Cookie Lyon, che tra le altre cose le ha permesso di vincere un Golden Globe.

Empire: I primi dettagli dello spin-off su Cookie

La potenziale serie senza titolo sarà scritta dal co-ideatore di Empire Danny Strong insieme con le colleghe Yolanda Lawrence e Stacy A. Littlejohn. Tutti e tre ne saranno anche gli showrunner e i produttori esecutivi, in quest'ultimo caso con l'altro ideatore della serie originale, Lee Daniels, oltre alla Henson, Brian Grazer, Samie Falvey e Sanaa Hamri, con quest'ultima coinvolta anche come regista. Fonti vicine alla produzione dicono nel frattempo che lo spin-off potrebbe aiutare Empire a dare ai propri personaggi una conclusione adeguata, dopo che il suo vero episodio finale è stato cancellato dalla FOX a causa dell'emergenza coronavirus, con l'ultima puntata girata prima del lockdown chiamata ad aggiustare il tiro nel miglior modo possibile.

Il progetto nasce sulla scia dell'accordo di collaborazione siglato dalla Henson, che riprenderebbe il ruolo di Cookie, con 20th Century Fox Television, il quale prevede anche lo sviluppo di altri format con la sua nuova casa di produzione, TPH Entertainment. "Credo che normalizzare le storie attorno a questioni stigmatizzanti le renderà più appetibili per il pubblico", ha detto l'attrice in un comunicato. "L'arte può cambiare la percezione e ho in programma di sviluppare progetti che possano aiutare a favorire il dialogo. Voglio anche essere d'aiuto a coltivare e far nascere nuovi giovani talenti e le loro storie, perché sono il nostro futuro e meritano una voce e una piattaforma dove farsi ascoltare. Sono davvero entusiasta di avere 20th, guidata dalla talentosa Carolyn Cassidy, a supportarmi in questa nuova impresa!".