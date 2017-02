Empire: A Demi Moore un importante ruolo ricorrente

Per la prima volta dal 2003, quando a ospitarla fu Will & Grace, questa primavera Demi Moore (Ghost, Codice d'onore) sarà in una serie tv come uno dei volti nuovi nel musical drama della FOX Empire, che ha affidato alla sensuale leggenda del cinema un importante ruolo ricorrente.

Moore interpreterà un'infermiera con un passato misterioso, un personaggio che sarà introdotto nel finale della terza stagione e diventerà sempre più "infidamente invischiata" con la famiglia Lyon nella già ordinata quarta stagione.

Empire, che di recente ha ingaggiato Rumer Willis, la figlia della Moore, per il ruolo ricorrente di un'acclamata cantautrice (al momento non è chiaro se i percorsi dei due personaggi finiranno con l'incrociarsi), tornerà in onda negli Stati Uniti il 22 marzo, e a seguire in Italia su FoxLife.