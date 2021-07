Emmy 2021: Segui l'annuncio delle Nomination in diretta streaming

News Serie TV

Il premio più prestigioso della tv annuncia le serie, gli interpreti, i registi e gli sceneggiatori candidati alla 73esima edizione.

Il momento tanto atteso dagli "artigiani" e consumatori della tv è arrivato. Oggi, martedì 13 luglio, alle 17:30 ora italiana, l'Academy of Television Arts and Sciences annuncerà le nomination della 73esima edizione dei Primetime Emmy Awards, il prestigiosissimo riconoscimento che ogni anno celebra l'eccellenza della tv, premiando i programmi, gli interpreti, i registi, gli sceneggiatori e i numerosi altri addetti ai lavori che negli ultimi mesi si sono distinti per la loro creatività e il loro talento. Un evento che sarà condotto quest'anno dagli attori Ron Cephas Jones e Jasmine Cephas Jones, padre e figlia nel 2020 entrati nella storia del premio vincendo entrambi l'iconica statuetta per il loro lavoro in This Is Us e #FreeRayshawn rispettivamente, ora tra i volti de La storia di Lisey e Blindspotting, e che sarà possibile seguire in diretta streaming attraverso il player qui di seguito.

Emmy: Tutto sull'edizione 2021

Vista la persistente emergenza pandemica e la crescente diffusione di una variante del virus particolarmente infettiva, anche quella del 2021 sarà purtroppo un'edizione degli Emmy fatta di rinunce e protocolli anti-contagio, sebbene in misura minore rispetto allo scorso anno. È stato confermato infatti che la cerimonia di premiazione del 19 settembre al Microsoft Theater di Los Angeles, condotta dal volto della commedia e star di The Neighborhood Cedric the Entertainer, sarà in presenza, ma con un numero limitato di ospiti e spettatori. Commentando il suo ingaggio per la conduzione del gala, Cedric the Entertainer, un altro artista di colore dopo i Cephas Jones, il primo a condurre da solo la cerimonia negli ultimi 24 anni (e qui riesce difficile non pensare che la scelta non sia stata influenzata almeno in parte dalle polemiche che di recente hanno travolto l'organizzazione dei Golden Globe), ha detto: "Fin da quando ero un ragazzino rannicchiato accanto a mia nonna, la tv è sempre stata la mia amica fidata, quindi è un enorme onore per me presentare gli Emmy Awards di quest'anno. Durante le montagne russe dell'anno che abbiamo vissuto tutti, la tv ci ha aiutato a rimanere in contatto come società come mai prima. Non solo ci ha intrattenuto, come ha sempre fatto, ci ha aiutato ad aprire gli occhi, a informarci e, si spera, ha portato a una migliore comprensione di chi siamo come popolo. Non vedo l'ora di salire sul palcoscenico per celebrare tutti i grandi show e le grandi performance che ci hanno fatto ridere, piangere, ballare e cantare nell'ultimo anno".

E i pronostici non sono stati mai così aperti. In un anno in cui, a causa della pandemia, anche la tv ha sofferto, con molte produzioni che non sono riuscite ad andare in onda o lo hanno fatto attenendosi a protocolli a volte molto limitanti, e con il fenomeno Schitt's Creek concluso, sembra esserci più spazio per tutti. La sensazione è che a farla da padrone saranno ancora una volta i servizi streaming, ritrovatisi più preparati di fronte all'emergenza, ma la recente decisione dell'Academy di ampliare da cinque a otto la rosa dei canditati nelle principali categorie drama e comedy, anche alla luce della crescita esponenziale del numero di produzioni, potrebbe fare la differenza. Noi, come sempre, saremo qui sin dai minuti immediatamente successivi all'annuncio delle nomination per raccontarvi come sono andate le cose e i relativi retroscena.