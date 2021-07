Emmy 2021: MJ Rodriguez fa la storia, è la prima donna trans nominata come migliore attrice protagonista

News Serie TV

La star di Pose è tra le sei interpreti candidate a ricevere una statuetta come migliore attrice protagonista in una serie drammatica: ecco perché la sua è una nomination importante.

Anche quest'anno tra le candidature degli Emmy Awards, i premi più importanti della televisione americana, ce n'è qualcuna che fa più rumore di altre, perché destinata a rimanere nella storia di questi prestigiosi riconoscimenti. È sicuramente il caso di MJ Rodriguez, nominata tra le migliori attrici protagoniste in una serie drammatica per la sua interpretazione di Blanca nella terza e ultima stagione di Pose, l'intenso drama di FX ideato dal poliedrico Ryan Murphy. Rodriguez fa la storia essendo la prima donna trans ad ottenere una nomination personale in una delle categorie principali, in questo caso migliore attrice in un drama. Affianca le colleghe Uzo Aduba, Olivia Colman, Emma Corrin, Elisabeth Moss e Jurnee Smollett.

Emmy 2021: Il record di MJ Rodriguez e i riconoscimenti a Pose

L'ultima stagione di Pose, in generale, ha attirato l'attenzione dell'Academy of Television Arts and Sciences che le ha riservato 9 candidature in totale. Oltre a Rodriguez, infatti, ha ottenuto una nomination come migliore attore protagonista in un drama anche Billy Porter (che aveva vinto, tra l'altro, nella stessa categoria nel 2019) e Pose è presente anche tra gli 8 titoli candidati come migliore serie drammatica. Nelle prime due stagioni la serie aveva già ottenuto 11 candidature ma nessun membro trans del cast (MJ Rodriguez non è infatti la sola attrice trans a recitare nella serie) aveva mai raggiunto il traguardo di una nomination.

L'appello di GLAAD all'Academy

Lo scorso giugno, proprio in occasione dell'apertura delle votazioni per le nomination degli Emmy, GLAAD - l'organizzazione no-profit che si occupa di promuovere e garantire un'accurata rappresentazione delle persone LGBTQ+ in tv e altrove - aveva inviato una lettera aperta ai membri votanti dell'Academy esortandoli a valorizzare il contributo di Pose nel rappresentare in tv una comunità spesso sottorappresentata. "Pose ha aperto nuovi orizzonti per l'inclusione dei transgender sia davanti che dietro la telecamera, lasciandosi alle spalle un'eredità che cambierà il futuro della rappresentazione trans in televisione. In occasione dell'ultima stagione, gli elettori dell'Academy devono riconoscere l'importanza di raccontare e far conoscere storie diverse, che includono le performance di persone nere e trans che sono state trascurate per troppo tempo", si leggeva nel documento. Un appello che, a quanto pare, non è rimasto inascoltato.