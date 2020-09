Emmy 2020: The Mandalorian e Watchmen fanno incetta di premi tecnici - Aggiornata

News Serie TV

Le Serie TV premiate ai Creative Arts Emmy Awards 2020, un'edizione quest'anno rigorosamente virtuale a causa dell'emergenza Coronavirus.

Mentre l'emergenza Coronavirus continua a tenere chiusa gran parte di Hollywood, l'edizione 2020 dei Primetime Emmy Awards, il prestigioso riconoscimento che da 72 anni celebra l'eccellenza della tv, premiando i programmi, gli interpreti, i registi, gli sceneggiatori e i numerosi altri addetti ai lavori che nel corso dell'ultima stagione si sono distinti per la loro creatività e il loro talento, sarà ricordata per i numerosi interventi messi in atto dall'Academy of Television Arts & Sciences per garantire il distanziamento personale. Tra questi, i più evidenti riguardano la cancellazione del red carpet e la cerimonia di premiazione in modalità virtuale, con i nominati collegati dalle proprie abitazioni. Nel frattempo, la crisi sanitaria sta avendo un impatto anche sui Creative Arts Emmy Awards, il galà riservato ai vincitori nelle categorie tecniche che solitamente precede di una settimana la premiazione principale (prevista per domenica 20 settembre), quest'anno assegnati anch'essi virtualmente nell’arco di cinque diverse serate. Dopo i premi per i reality e i programmi di approfondimento, dalla scorsa notte sono cominciati ad arrivare gli attesi riconoscimenti nelle categorie tecniche riservate alle Serie TV.

Seguiremo le premiazioni tenendo aggiornata questa news nei prossimi giorni, fino a domenica. Nel frattempo, come previsto, la serie di Disney+ The Mandalorian e la miniserie di HBO Watchmen hanno cominciato a fare incetta di premi nella prima delle tre serate dei Creative Arts Emmy dedicate alle serie tv. The Mandalorian ha già conquistato cinque statuette, incluso il prestigioso premio per i migliori effetti speciali. Per il servizio di video in streaming nato da poco si tratta in assoluto dei primi Emmy. Quattro sono state invece le statuette assegnate a Watchmen, tra le favorite anche per la serata di domenica. In questo caso, spicca il riconoscimento per la migliore fotografia in una miniserie o film tv. Tra gli altri premiati, segnaliamo la vittoria di The Crown per i migliori costumi in una serie d'epoca, de La fantastica signora Maisel per il miglior trucco in una serie d'epoca e di Vikings per i migliori effetti speciali in un ruolo di supporto.

Nella seconda delle tre serate di premiazione riservate alle serie tv, la "spartizione" dei premi è stata più omogenea e, tra le altre cose, ha visto Quibi, il nuovo e rivoluzionario servizio streaming fondato dall'ex dei Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg, conquistare i suoi primissimi Emmy, con la serie crime #FreeRayshawn, premiata per le interpretazioni di Laurence Fishburne e Jasmine Cephas Jones. Primo Emmy, e questo è decisamente più assurdo, anche per la veterana della commedia Maya Rudolph, miglior doppiatrice per il suo lavoro nella serie animata Big Mouth. Un'altra statuetta, la quinta, per il miglior componimento musicale in una miniserie, è andata a Watchmen di HBO. Nell'ambito delle musiche, premiate anche Euphoria e Hollywood. Segnaliamo infine la vittoria de Lo straordinario mondo di Zoey per le migliori coreografie.

Creative Arts Emmy Awards 2020: Tutti i vincitori

Serata del 17 settembre

Drama o Comedy di Forma Breve: Better Call Saul Employee Training: Legal Ethics with Kim Wexler

Attore in un Drama o una Comedy di Forma Breve: Laurence Fishburne, #FreeRayshawn​

Attrice in un Drama o una Comedy di Forma Breve: Jasmine Cephas Jones, #FreeRayshawn

Casting per un Drama: Succession

Casting per una Comedy: Schitt's Creek​​

Componimento Musicale per una Miniserie, Film Tv o Speciale: Watchmen

Musica e Testi Originali: Euphoria

Tema Originale dei Cretidi di Apertura: Hollywood

Supervisione Musicale: La fantastica signora Maisel​

Coreografia per una Serie: Lo straordinario mondo di Zoey​

Stunt per una Comedy o Varietà: Shameless

Programma Animato di Forma Breve: I perché di Forky: Che cos'è l'amore?​

Interpretazione di un Personaggio con Voce Fuori Campo: Maya Rudolph, Big Mouth

Supporto Interattivo in uno Sceneggiato: Big Mouth Guide to Life​

Serata del 16 settembre

Effetti Speciali e Visivi: The Mandalorian

Effetti Speciali e Visivi di Supporto: Vikings​

Fotografia per una Serie Camera Singola (Mezz'ora): The Mandalorian​

Fotografia per una Serie Multi-Camera: The Ranch​

Fotografia per una Miniserie o Film Tv: Watchmen​

Acconciature per una Serie Contemporanea: Black-ish

Trucco per una Serie e/o Personaggio d'Epoca (Non Prostetico): La fantastica signora Maisel

Trucco Prostetico per una Serie, Miniserie, Film Tv o Speciale: Star Trek: Picard​

Costumi per una Serie d'Epoca: The Crown​

Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi: Watchmen

Picture Editing per un Drama Camera Singola: Succession

Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: Giorno per giorno

Picture Editing per una Miniserie o Film Tv: Watchmen

Missaggio Sonoro per un Drama, Comedy (Mezz'ora) o Programma Animato:​ The Mandalorian​

Missaggio Sonoro per una Miniserie o Film Tv: Watchmen

Sound Editing per un Drama o una Comedy (Un'ora): Stranger Things​

Sound Editing per un Drama, Comedy (Mezz'ora) o Programma Animato: The Mandalorian​

Direzione Artistica per una Serie Contemporanea (Un'ora o superiore): The Handmaid’s Tale​

Direzione Artistica per una Serie (Mezz'ora): The Mandalorian​

