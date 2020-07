Emmy 2020: Le migliori reazioni dei nominati

News Serie TV

Dalla incredulità di Zendaya al messaggio femminista di Helena Bonham Carter, ecco i commenti più divertenti ed emozionanti alle nomination della 72esima edizione.

Neppure la pandemia ha fermato la tradizionale liturgia delle nomination dell'edizione 2020 dei Primetime Emmy Awards, i premi più importanti della televisione che verranno assegnati durante una cerimonia (con dettagli ancora top secret) il prossimo 20 settembre. E anche se Leslie Jones, Josh Gad, Tatiana Maslany e Laverne Cox hanno annunciato i candidati stando rigorosamente a distanza, le emozioni e le sorprese non sono mancate. Immancabili anche le reazioni a caldo dei nominati: tra sorpresa, orgoglio e genuino entusiasmo sono stati tanti gli attori, produttori, showrunner e addetti ai lavori che hanno espresso la loro soddisfazione per la prestigiosa nomination ricevuta. Abbiamo raccolto i migliori commenti.

Emmy 2020: Come hanno reagito le star alle nomination

Tra le tante riconferme, le sorprese e le doppie candidature (è il caso, per esempio, di Giancarlo Esposito nominato sia per Better Call Saul che per The Mandalorian o di Sterling K. Brown che, oltre a trovarsi nella lista dei nominati come migliore attore protagonista in un Drama per This is Us, è nominato anche per il suo ruolo da guest star nella terza stagione de La fantastica Signora Maisel) le nomination di quest'anno sono state molte e variegate, complice anche l'ampliamento da cinque a otto del numero di nominati nelle categorie Drama e Comedy. Tra i nominati, c'è chi ha reagito in maniera composta e chi, invece, si è lasciato travolgere dalle emozioni.

Better Call Saul (candidata Miglior Drama)

Giancarlo Esposito ha fatto sapere: “Sono completamente stupito perché non sapevo che le nomination fossero state annunciate oggi. Questa doppia nomination per Better Call Saul e The Mandalorian è la sorpresa più deliziosa e travolgente. Sono grato per questo incredibile onore".

Killing Eve (candidata Miglior Drama)

Sandra Oh (candidata Miglior attore non protagonista in un Drama) si è congratulata con le co-star Jodie Comer e Fiona Shaw e con l'intera produzione di Killing Eve postando una deliziosa foto dal set della serie.

Congratulations @KillingEve 8 Emmy Nominations! Darling Jodie & Fiona! Casting, Production Design, Music Supervision, Costumes the whole damn Show!! Amazing KE S3 team thank you! pic.twitter.com/Rbnjoa9tGX — Sandra Oh (@IamSandraOh) July 28, 2020

Ozark (candidata Miglior Drama)

Il produttore esecutivo e showrunner Chris Mundy ha commentato, emozionato: "Ci sentiamo tutti così fortunati a lavorare a Ozark. È un lavoro d'amore per noi, in ogni fase della produzione. Quindi, renderci conto che alcuni di questi sentimenti vengono trasmessi e che sono stati riconosciuti dai membri della TV Academy in così tante categorie diverse ci rende tutti più riconoscenti". Gli ha fatto eco il regista Ben Semanoff che ha detto: "Lavorare a questa serie è stato il momento clou della mia carriera".

Stranger Things (candidata Miglior Drama)

Soddisfatti anche i creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, che si sono congratulati soprattutto per tutti gli artisti che hanno lavorato dietro le quinte della terza stagione a cui è stato riconosciuto un grande impegno. Il produttore esecutivo e regista Shawn Levy ha invece scritto: "Lavorare al fianco dei brillanti fratelli Duffer continua a essere uno dei più grandi onori della mia carriera, e il nostro cast e la nostra squadra sono profondamente grati per questo riconoscimento”.

Succession (candidata Miglior Drama)

Incredula la reazione di Jermy Strong, candidato come migliore attore protagonista in una serie drammatica per Succession: "È difficile esprimere a parole quanto questo significhi per me. Essere riconosciuti a questo livello in compagnia di così tanti giganti è un onore indescrivibile. È qualcosa che ho sperato e creduto impossibile, in tutta la mia vita. L'asticella è così alta in televisione in questo momento - c'è così tanto lavoro genuino e brillante, così tanti talenti che ammiro - che mi sento orgoglioso di poter contribuire con un singolo suono a questa grande sinfonia dei miei colleghi". Kieran Culkin, candidato come migliore attore non protagonista insieme ai colleghi Nicholas Braun e Matthew Macfadyen ha scherzato: "Siamo tutti e tre in questa categoria. Che rottura. Dovrò dare un calcio a Nick Braun nelle pa**e se mi batte. Tutto qui".

The Crown (candidata Miglior Drama)

Se il creatore Peter Morgan ha tenuto a sottolineare l'importanza della nomination di The Crown come miglior serie drammatica soprattutto visti i tempi straordinari che stiamo vivendo, Helena Bonham Carter, che ha ricevuto una nomination per il ruolo della Principessa Magaret, ha riflettuto sulle opportunità che l'industria televisiva può dare alle donne regalando ruoli inediti e interessanti anche quando non si è più giovanissime. "Questa è la ciliegina sulla torta deliziosa più golosa che abbia mai mangiato. Inoltre, in questi ultimi mesi sono diventata sempre più grata alla televisione. È stata la mia finestra sul mondo. E sono così grata per i ruoli che la televisione offre ora alle donne. Sappiamo tutti che la mezza età è quando diventiamo più interessanti ed è così bello che ci siano ruoli importanti per noi, piuttosto che andare in pensione per essere la madre o la nonna sullo sfondo...le donne di tutte le età e colori non hanno mai avuto di meglio", ha scritto.

The Mandalorian (candidata Miglior Drama)

Inaspettata (anche se sperata) la nomination per The Mandalorian come miglior serie drammatica. Il creatore Jon Favreau si è detto onorato aggiungendo: "Ci siamo divertiti moltissimo ed essere nominati è una sorpresa inaspettata". Immancabile anche il riferimento a uno dei personaggi rivelazione dell'ultima stagione televisiva, Il Bambino meglio noto come Baby Yoda. "Non vedo l'ora di vederlo in smoking!", ha scritto la produttrice esecutiva Kathleen Kennedy. Lo sceneggiatore e regista Dave Filoni ha invece fatto riferimento alla fortissima base di fan di cui può vantarsi l'intero universo di Star Wars. "Ci sono così tante grandi storie da raccontare nella galassia molto, molto lontano. Le nomination per The Mandalorian e Star Wars Resistance dimostrano ciò che i fan già sanno: Star Wars è per sempre. Congratulazioni a tutti, che la Forza sia con voi", il suo messaggio.

Euphoria

Una delle candidature più inaspettate è stata quella di Zendaya, nominata come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per Euphoria. Pare che la notizia abbia colto di sorpresa anche lei che si è detta "onestamente senza parole". "Il mio cuore è pieno di amore e gratitudine. Sono incredibilmente onorata di lavorare con persone talentuose che chiamo famiglia. Sono solo un piccolo pezzo di un bellissimo puzzle e sono orgogliosa di tutti voi", ha twittato l'interprete di Rue.

I’m honestly speechless, my heart is just overflowing with love and gratitude. I’m so incredibly honored to work beside the talented people that I get to call family. I am a small piece of a big beautiful puzzle and I’m so proud of all of you. Thank you to everyone out there— pic.twitter.com/sRfjmOIVJl — Zendaya (@Zendaya) July 28, 2020

The Morning Show

La serie di AppleTV+ ha ricevuto 8 nomination, compresa quella come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per Jennifer Aniston, per la prima volta nominata in questa categoria. L'attrice si è congratulata con i suoi colleghi di The Morning Show ricordando poi a tutti, alla fine del post di ringraziamento, l'importanza di indossare la mascherina in questo periodo difficile.

Dead To Me (candidata Miglior Comedy)

Commovente il messaggio della creatrice di Dead To Me Liz Feldman dopo aver appreso la notizia delle molteplici candidature della serie. "Ho creato Dead To Me per superare un dolore personale e una perdita sperando che la storia di Jen e Judy potesse aiutare le persone a superare le loro perdite. Essere onorata in questo modo è una svolta che non credevo potesse arrivare", ha scritto. Christina Applegate, candidata come migliore attrice protagonista in una serie comica insieme alla co-star Linda Cardellini, ha invece twittato: "Sono tempi difficili, tristi. Ma è bello avere qualche buona notizia".

Il metodo Kominsky (candidata Miglior Comedy)

Il creatore de Il metodo Kominsky Chuck Lorre ha ironizzato dicendo: "Grazie ai membri dell'Academy per averci invitato alla festa! Immagino sarà su Zoom quindi potrò semplicemente indossare la metà superiore del mio smoking". Incontenibile e sincero, invece, Alan Arkin, candidato come miglior attore non protagonista in una serie comica, che ha scritto: "Questa è la migliore notizia da quando sono bloccato in casa, da cinque mesi a questa parte".

La fantastica Signora Maisel (candidata Miglior Comedy)

Alex Borstein, candidata come migliore attrice non protagonista in una serie comica , ha condiviso con i suoi follower i retroscena della notizia della nomination. "Ero nel bel mezzo di una lezione di cucina via Zoom con persone di tutto il mondo, incluso mio padre che non cucina nulla ma si limita a guardare sua figlia e sua nipote che fanno casino. All'improvviso un avviso di Google lo ha avvisato della mia nomination. Sono stata felice e devo ammettere che la maggior parte della gioia è stata nel vedere mio padre, di 85 anni, stanco per il lockdown ma felice e pieno di speranza", ha detto l'interprete di Susie.

Little Fires Everywhere (candidata Miglior Miniserie)

La creatrice di Little Fires Everywhere Liz Tigelaar ha voluto sottolineare l'importanza dei temi trattati dalla miniserie ricordando anche la regista Lynn Shelton recentemente scomparsa (candidata per la miglior regia per una miniserie o film TV). "Fare uno show su razza, classe e maternità in questo particolare momento è stato un onore profondo e l'esperienza migliore e più illuminante della mia vita professionale. È stato anche un momento di dolore. Siamo stati anche in lutto per la perdita della nostra amata regista, Lynn Shelton, che manca ogni giorno, e anche per il profondo dolore che sta vivendo il nostro Paese, sulla scia dell'ondata di insensati omicidi di uomini e donne neri. Il messaggio è: non possiamo non guardare. Grazie per averci visto, significa davvero così tanto. So quanto Lynn sarebbe entusiasta di aver ricevuto questo onore e mentre festeggiamo, teniamo stretta lei e la sua famiglia nei nostri cuori", ha detto Tigelaar. Le ha fatto eco Kerry Washington la quale ha scritto: "Sono arrivate le lacrime quando ho sentito della nomination di Lynn Shelton. Sono grata per il fatto che l'Academy abbia scelto di onorarla con questa nomination. So che starà celebrando nell'aldilà".

Unorthodox (candidata Miglior Miniserie)

Incontenibile la gioia dei protagonisti di Unorthodox Shira Haas e Amit Rahav che hanno postato un video che testimonia la loro reazione in diretta alle nomination che si è guadagnata la miniserie.

Watchmen (candidata Miglior Miniserie)

Con le sue 26 candidature, Watchmen è la produzione più nominata di questa edizione degli Emmy. Non sono mancati i commenti del creatore Damon Lindelof, degli attori e dei produttori, tutti concordi nel riconoscere un successo di squadra. Regina King ha definito la serie "uno dei più importanti progetti della nostra carriera".

Every single writer, director, cast, and crew member dug deep and gave everything because we believed in Dave Gibbons & Alan Moore's story that was reimagined by Damon Lindelof. Thank you @TelevisionAcad for recognizing one of the most timely & important projects of our careers https://t.co/CEmwsGU3Un — Regina King (@ReginaKing) July 28, 2020

Hollywood

Molto apprezzata anche la miniserie di Ryan Murphy e Ian Brennan Hollywood che ha ricevuto 12 nomination. Spicca quella, ricevuta al debutto, di Jeremy Pope come miglior attore protagonista in una miniserie. L'attore ha ringraziato l'Academy e i membri del cast e della troupe ponendo l'accento sullo straordinario record raggiunto quest'anno dagli attori neri (Variety riporta che il 34,3% dei nominati sono neri, per un totale di 102 nominati tra tutte le categorie). "Sono orgoglioso. La cosa mi dà speranza che un cambiamento nella nostra industria dell'intrattenimento non solo sia possibile ma sia imminente", ha twittato Pope.

still floating but I found some words. thank you pic.twitter.com/oEfIrCo0OQ — Jeremy Pope (@jrmypope) July 28, 2020

Per conoscere tutti gli altri candidati, potete consultare l'elenco completo di tutte le nomination dei 72esimi Primetime Emmy Awards.