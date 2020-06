Emmy 2020: La Television Academy annuncia una novità importante

News Serie TV

Le nomination della 72esima edizione saranno annunciate il 28 luglio.

In attesa di capire come sarà organizzata la prossima cerimonia di premiazione degli Emmy, alla luce dei numeri ancora preoccupanti che l'emergenza Coronavirus sta facendo registrare negli Stati Uniti, anche nell'area di Los Angeles, la Television Academy annuncia importanti novità per l'edizione 2020, la numero 72. Ovvero, sulla falsariga di quanto accaduto qualche anno fa agli Oscar, l'ampliamento da cinque a otto del numero di nominati nelle categorie Drama e Comedy, indipendentemente dalle proposte ricevute.

Le ragioni dell'incremento

Questo ha molto senso, sia perché il numero di produzioni televisive è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni sia perché potrebbe aprire finalmente uno spiraglio a quelle tante produzioni broadcast spesso (per non dire sempre) escluse - con relativa polemica - da categorie diventate ormai appannaggio delle realtà via cavo e streaming, favorite dal fatto di avere meno paletti sulle storie da poter raccontare e sui modi in cui poterlo fare. L'Academy fa sapere inoltre che, conseguentemente, anche le altre categorie, come quelle riservate agli attori, potranno avere fino a otto nominati, in questo caso solo se le stesse riceveranno almeno 240 proposte.

"L'incremento è un riflesso del numero di nuove voci, di nuove piattaforme televisive e della crescita straordinaria di contenuti sulle piattaforme esistenti nel nostro settore", ha spiegato il presidente della Television Academy Frank Scherma in un comunicato. "Nonostante la sospensione delle produzioni a causa del nuovo Coronavirus, ci sono moltissimi lavori eccellenti presentati per la competizione di quest'anno".

Emmy: Le date dell'edizione 2020

L'Academy annuncerà le nomination della 72esima edizione dei Primetime Emmy Awards, ricordiamo il più prestigioso dei premi televisivi, il 28 luglio, in ritardo di un paio di settimane sulla solita tabella di marcia, proprio a causa dell'emergenza. Il gala di premiazione, trasmesso quest'anno da ABC e condotto da Jimmy Kimmel, andrà in scena invece il 20 settembre, senza ritardi, contrariamente a quanto sta accadendo a quasi tutti gli altri premi. Tuttavia, al momento non è chiaro ancora come sarà organizzato l'evento. Kimmel ha detto: "Non so dove lo faremo o come lo faremo e neppure perché lo faremo, ma di certo lo faremo e io presenterò". Lo stesso non si può dire invece dei Creative Arts Emmy Awards, i premi nelle categorie tecniche, la cui cerimonia solitamente precede la principale di una settimana. L'evento di quest’anno, previsto per il 12 e 13 settembre, è stata cancellato, in favore di una premiazione virtuale le cui modalità non sono state ancora specificate.