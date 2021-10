Emily VanCamp rompe il silenzio dopo l'addio a The Resident

News Serie TV

L'attrice ha lasciato il ruolo dell'infermiera Nic Nevin nei primi episodi della quinta stagione.

Emily VanCamp ha atteso il decisivo e toccante episodio della quinta stagione in onda negli Stati Uniti la scorsa notte prima di esprimersi pubblicamente sulla scelta, nota da un paio di mesi, di lasciare il cast di The Resident e non riprendere l'amato ruolo dell'infermiera Nic Nevin nei prossimi appuntamenti con il medical drama.

Emily VanCamp: Le ragioni del suo addio a The Resident

In un'intervista pubblicata da Deadline, VanCamp ha confermato quello che molti avevano sospettato, ovvero che la recente nascita della prima figlia, Iris, avuta con il marito ed ex co-star di Revenge Josh Bowman, ha avuto un peso importante nella sua decisione. "Ho trascorso così tanti anni in tv, ma poi improvvisamente le priorità sono cambiate", ha detto l'attrice. "Penso che nella vita di ogni donna, nella vita di ogni persona, arrivi un momento in cui la famiglia viene prima del lavoro, ed è quello che è successo mentre stavo girando la serie. Fare così tanti episodi in una città diversa e poi in più il Covid, con molti di noi che non hanno potuto vedere le proprie famiglie per quasi un anno, ha consolidato in me la consapevolezza che in questo momento la famiglia è dove si trova il mio cuore".

L'episodio di The Resident in onda ieri sera - attenzione alle anticipazioni! - ha visto Nic arrendersi alle gravi ferite riportate in un incidente stradale, una tragedia che ha lasciato suo marito Conrad (Matt Czuchry) vedovo e da solo nell'accudimento della figlia appena nata. "È un momento davvero agrodolce per me", ha continuato VanCamp. "Mi è piaciuto tantissimo fare The Resident per i quattro anni in cui ne ho fatto parte. Spesso si sente parlare di qualcuno che è uscito da uno show perché era successo qualcosa di brutto o non scorreva buon sangue. In questo caso, invece, è l'esatto contrario. Non c'è altro che amore e rispetto tra tutti noi e questa decisione non è stata facile per nessuno. Ma era la cosa giusta per me, a livello personale. Sono grata sia stata accolta con comprensione e compassione".