Emily in Paris 2: Lo showrunner spiega quella "decisione importante" nel finale (SPOILER)

Darren Star ha commentato l'ultimo episodio della seconda stagione anticipando qualcosa sul futuro della protagonista interpretata da Lily Collins.

La seconda stagione di Emily in Paris, la comedy romantica di Darren Star con Lily Collins nei panni di un'americana trapiantata a Parigi, è arrivata su Netflix lo scorso 22 dicembre ma, come era prevedibile, è subito balzata al primo posto dei contenuti più visti sulla piattaforma nel nostro Paese. I toni leggeri e l'intrattenimento senza pensieri offerti da questa serie, infatti, ben si addicono allo spirito vacanziero di questi giorni che precedono il Natale. Se siete tra coloro che hanno già fatto la maratona di tutti i nuovi episodi, potete continuare a leggere. Altrimenti vi consigliamo di rimandare la lettura dell'articolo visto che seguiranno spoiler sul finale che ha messo la protagonista davanti a un bivio.

Emily in Paris 2: Il riassunto del finale

Nella seconda stagione di Emily in Paris una visita del capo di Emily Madeline (Kate Walsh) a Parigi ha fatto scoprire che l'azienda Savoir non era in regola con i conti. Dopo un acceso battibecco tra Madeline e Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), quest'ultima ha lasciato Savoir decidendo di fondare una sua società di marketing con i colleghi Luc e Lucien e ha chiesto ad Emily di seguirla in questa nuova avventura lavorativa, anche se questo significherebbe per la giovane americana un trasferimento in pianta stabile a Parigi. Nel frattempo il nuovo interesse amoroso di Emily, Alfie (Lucien Laviscount), ha detto a quest'ultima che tornerà a Londra e che vorrebbe provare ad avere una relazione a distanza. Emily, confusa, si è però lasciata sfuggire con l'amica Mindy (Ashley Park) di amare in realtà Gabriel (Lucas Bravo). Ma proprio mentre stava per confessare finalmente a Gabriel la verità, è apparsa l'ex ragazza di lui, Cami, e ha comunicato a Emily che lei e Gabriel erano tornati insieme e stavano per andare a convivere. A questo punto una Emily confusa è fuggita e ha chiamato Sylvie per comunicarle che aveva fatto la sua scelta. Ma cosa avrà scelto?

La spiegazione e il commento dello showrunner Darren Star

“Emily si trova di fronte a una decisione importante. Ha più porte davanti a sé alla fine della stagione 2, e la nostra sfida è decidere quale di quelle porte sceglierà e perché", ha detto lo showrunner Darren Star a TVLine. “Questo è ciò di cui parlerà la terza stagione. Quando vivi in ​​un paese straniero, una delle domande è: dov'è il tuo cuore? È il posto da cui vieni o il posto in cui ti trovi in un dato momento? Anche Emily starà lottando con questo dilemma", ha aggiunto facendo intendere quindi di essere già proiettato verso una terza stagione della serie.

Che fine farà Alfie?

"Dovrà capire come può gestire sia i suoi problemi di lavoro che quelli della sua vita personale, visto che alla fine della stagione 2 entrambe le cose sono in bilico", ha aggiunto Star. Se Emily decidesse di accettare l'offerta di Sylvie dovrebbe infatti rimanere a Parigi a tempo indeterminato, con Gabriel costantemente vicino, senza poter stare con lui. Secondo lo showrunner: "È difficile sapere di provare sentimenti per qualcuno ma non poterli esprimere. Per la prima volta Emily ha ammesso a se stessa quanto siano forti quei sentimenti". Ma invece come finirà tra Emily e Alfie? Lui è pronto a impegnarsi con lei nonostante la distanza, ma questa storia potrà andare avanti? "Amo Alfie, personalmente. Non lo farei fuori dalla serie, e penso che nemmeno Emily dovrebbe farlo fuori dalla sua vita", ha concluso Star aggiungendo cripticamente che "Londra non è lontana da Parigi".